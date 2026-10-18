Video: Calvert-Lewin, Manchester United karşısında olağanüstü bir rakamla İngiltere'nin yıldızlarını geride bıraktı

Manchester United, Premier Lig'de puan kaybetmeye devam etti. Kırmızı Şeytanlar, bugün pazar günü yedinci hafta mücadelesinde konuk olduğu Leeds United ile 1-1 berabere kalarak bu sezonun başındaki sıkıntılarını sürdürdü.

Manchester United, 35. dakikada Bryan Mbeumo ile öne geçti. Kamerunlu oyuncu, takım arkadaşı Youri Tielemans'ın yerden yaptığı ortayı değerlendirerek takımını ilk yarı bitmeden öne taşıdı.

Ancak Leeds United pes etmedi ve ikinci yarının başında, tam olarak 51. dakikada beraberliği yakalamayı başardı. Kornerden gelen topa Tarik Mahrmovic'in kafayla hazırladığı pası değerlendiren Dominic Calvert-Lewin, Manchester United'ın filelerini havalandırarak maçı başa döndürdü.

Bu bağlamda, istatistik alanında uzmanlaşmış "Squawka" platformu İngiliz forvetin çıkışına dikkat çekerek, oyuncunun geçen sezonun başından bu yana Premier Lig'de 18 gol attığını ve bu dönemde en çok gol kaydeden İngiliz oyuncu konumuna yükseldiğini belirtti.