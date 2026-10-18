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Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Video: Calvert-Lewin, Manchester United karşısında olağanüstü bir rakamla İngiltere'nin yıldızlarını geride bıraktı

Leeds United - M. United
Leeds United
M. United
Premier Lig
D. Calvert-Lewin
İngiltere

18 gol dengeleri değiştiriyor

Manchester United, Premier Lig'de puan kaybetmeye devam etti. Kırmızı Şeytanlar, bugün pazar günü yedinci hafta mücadelesinde konuk olduğu Leeds United ile 1-1 berabere kalarak bu sezonun başındaki sıkıntılarını sürdürdü.

Manchester United, 35. dakikada Bryan Mbeumo ile öne geçti. Kamerunlu oyuncu, takım arkadaşı Youri Tielemans'ın yerden yaptığı ortayı değerlendirerek takımını ilk yarı bitmeden öne taşıdı.

Ancak Leeds United pes etmedi ve ikinci yarının başında, tam olarak 51. dakikada beraberliği yakalamayı başardı. Kornerden gelen topa Tarik Mahrmovic'in kafayla hazırladığı pası değerlendiren Dominic Calvert-Lewin, Manchester United'ın filelerini havalandırarak maçı başa döndürdü.

Bu bağlamda, istatistik alanında uzmanlaşmış "Squawka" platformu İngiliz forvetin çıkışına dikkat çekerek, oyuncunun geçen sezonun başından bu yana Premier Lig'de 18 gol attığını ve bu dönemde en çok gol kaydeden İngiliz oyuncu konumuna yükseldiğini belirtti.

#
PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
7700197+1221
K
K
K
K
K
2
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
K
K
K
K
B
3
ArsenalArsenalARS
7511105+516
B
K
K
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
K
K
K
B
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
K
K
K
B
K
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
B
K
B
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
B
K
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
B
K
B
B
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
B
K
B
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
K
K
B
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
K
B
K
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
7142101007
B
B
B
K
B
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
K
B
K
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
713358-36
B
K
K
K
B
16
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
K
K
K
B
B
17
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
K
K
K
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
K
K
B
B
K
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
B
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
B
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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