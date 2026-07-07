Video: Büyüklerin karşılaşması... Dünya Kupası maçı başlamadan önce Messi ve Salah arasında yaşanan muhteşem an

Bu Salı akşamı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçın başlamasından önceki dakikalarda, iki takımın kaptanları Muhammed Salah ve Lionel Messi arasında muhteşem bir an yaşandı.

Oyuncular sahaya çıkmaya hazırlanırken, stadyuma giden tünelde Messi ve Salah karşılaştı.

İki büyük yıldız, büyük bir sevinç içinde birbirlerine sarıldılar.









Salah, bugün oynanacak maçta Mısır milli takımının şu şekilde belirlenen kadrosunda ilk 11'de yer aldı:

Kaleci: Mustafa Şubayr.

Defans: Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Rami Rabia ve Mohamed Hani.

Orta saha: Marwan Attia, Muhannad Lashin ve Imam Ashour.

Forvet: Muhammed Salah, Haytham Hasan ve Zico.