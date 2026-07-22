Video: Büyük transferlerin adamı Barcelona yöneticileriyle bir araya geldi... Masada iki acil dosya var

İspanya'nın Barcelona kentinde bugün çarşamba akşamı, ünlü Portekizli oyuncu menajeri Jorge Mendes ile Katalan kulübünün yetkilileri arasında önemli bir toplantı gerçekleşti. Toplantı, Alman Karim Adeyemi'nin yarın perşembe günü Blaugrana'nın yeni oyuncusu olarak tanıtılmasına yönelik hazırlıkların bir parçası olarak yapıldı.

Katalan "SPORT" gazetesinden gazeteci Carlos Monfort'un aktardığına göre, toplantıya katılanlar transfer piyasasıyla ilgili çeşitli konuları görüştü.

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Monfort, Mendes'in Barcelona'nın spor direktörü Deco ve kulüp başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Alejandro Echevarría ile akşam yemeği yediğini belirtti.

Görüşmede, orta saha oyuncusu Marc Casadó'nun geleceğinin yanı sıra, geçen sezonun ikinci yarısını Suudi Arabistanlı Al-Hilal'den kiralık olarak Camp Nou'da geçiren Portekizli João Cancelo'nun Barcelona'ya kalıcı olarak dönmesi de ele alındı.

Rapora göre Mendes ayrıca Alejandro Baldé ve Héctor Fort'un da menajerliğini yapıyor; ancak bu iki oyuncunun geleceği şu an için acil kararlar alınmasını gerektirmiyor.

Mendes'in Real Madrid ile de güçlü ilişkilere sahip olduğu ve bu yaz erken bir dönemde Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun Kraliyet kulübüne dönüş transferinin arkasında yer aldığı hatırlatılıyor.







