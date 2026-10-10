Hilal ile Ittihad arasındaki klasikonun son dakikaları, maçın hakemi Halid et-Tureys ile Ittihad oyuncuları arasında patlak veren krizin ardından gergin bir manzaraya dönüştü. Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında cumartesi akşamı iki takımı karşı karşıya getiren ve Hilal'in 3-2'lik galibiyetiyle sona eren mücadelenin bitiş düdüğünün çalınmasıyla olaylar yaşandı.

Hilal puanını 21'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Ittihad'ın puanı 17'de kaldı ve ikinci sıradaki takım, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Ancak maçın ardından yaşanan olaylar, bir dizi Ittihad oyuncusunun hakem heyetine karşı öfkeli protestolarda bulunmasıyla sonucun önüne geçerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Hikâye, Hilal savunmacısı Ali Lacami'nin taç atışını kullanmakta geç kalmasıyla son saniyelerde başladı. Bu durum, oyunun yeniden başlaması için ayrılan sürenin aşıldığını düşünen Ittihad oyuncularının itirazına yol açtı. Faslı Yusuf en-Nasiri yan hakeme itiraz etmeye yönelirken, aynı anda diğer Ittihad oyuncuları da saha hakemi Halid et-Tureys'e itiraz ediyordu.

Et-Tureys, taç atışı kararını Hilal lehine değiştirmek yerine maçın bitiş düdüğünü çaldı. Bu durum, son anlarda yaşananlar konusunda hakeme itiraz etmek ve onunla tartışmak için üzerine yürüyen Ittihad oyuncularının öfkesini daha da artırdı. Tüm bunlar, takımlarının klasikoda aldığı yenilginin ardından gergin bir atmosferde yaşandı.

Ittihad kalecisi Predrag Rajković'in et-Tureys ile ağız dalaşına girmesi ve işin onunla fiziksel temasa geçme girişimine kadar varmasıyla durum daha da tırmandı. Güvenlik görevlileri, gerginliği yatıştırmak ve hakemin sahadan güvenli bir şekilde çıkışını sağlamak için müdahale etti. Bu manzara, karşılaşmanın bitiminin ardından oyuncuların davranışlarının doğurabileceği sonuçlar hakkında soru işaretleri yarattı.

Klasikonun sonunda yaşanan olayların, hakem raporu ve maçın resmi raporları doğrultusunda yetkili mercilerce incelenmesi, ağız dalaşına karışanlara disiplin cezaları verilmesi ihtimaliyle birlikte bekleniyor. Böylece Ittihad'ın yenilgisinin yankıları üç puanın kaybedilmesiyle sınırlı kalmadı, önümüzdeki günlerde Suudi spor gündemini meşgul edebilecek yeni bir krize kadar uzandı.







