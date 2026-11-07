Leeds United, Cumartesi akşamı Premier Lig'in onuncu haftasında konuk ettiği Tottenham Hotspur'u tek golle mağlup ederek heyecan verici bir galibiyet elde etti.

Ev sahibi ekibin golünü, karşılaşmanın 79. dakikasında güçlü bir şutla Noah Okafor kaydetti.

Mısırlı Omar Marmoush, Tottenham'ın ilk 11'inde yer aldı ve müsabakanın 65. dakikasında oyundan çıktı.

Premier Lig'de üst üste 3 galibiyet alan Tottenham, mağlubiyetin acısını tadarak 12 puanda kalıp 11. sıraya gerilerken, Leeds puanını 14'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

"The Sun" gazetesi, maçta video yardımcı hakem tarafından verilen tartışmalı bir kararın yaşandığını belirtti.

Mathys Tel, Leeds oyuncusu Jaydon Bogle'ın saha ortası çizgisi yakınında ayağının aşil tendonuna müdahale etmesinin ardından şiddetli acılar yaşadı.

Ancak Leeds'in sağ beki, Fransız oyuncuya yaptığı sert müdahaleye rağmen sarı kart dahi görmedi.

Video yardımcı hakem Tony Harrington'ın uzun süren incelemesinin ardından, hakem John Brooks'tan olayı bizzat gözden geçirmek için saha kenarındaki ekrana gitmesi istenmedi.

İngiltere Premier Lig maç merkezinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bogle'ın Tel'e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gösterilmemesine ilişkin hakem kararı incelendi ve video yardımcı hakem kararın doğru olduğunu teyit etti."

Video yardımcı hakem şunları söyledi: "Saha içinde alınan kırmızı kart gösterilmemesi kararını teyit ediyorum. Müdahaleye doğru çok hızlı bir hamle yoktu, ayrıca adımlarıyla topa doğru ilerledi. Müdahalenin dikkatsizce yapıldığını teyit ediyorum."

Tel'in oyuna devam etmeye çalışmasına rağmen yeşil sahadan ayrılmak zorunda kalmasının ardından Tottenham'ın duyduğu rahatsızlık daha da arttı.

Ancak video yardımcı hakemin kararı, maçın ilk yarısındaki tek tartışmalı olay değildi.

Matheus Fernandes'in topa eliyle dokunduğu görülmesinin ardından Leeds penaltıyı hak ettiğini düşündü; ancak hakem John Brooks ve video yardımcı hakem Tony Harrington, ev sahibi ekibin itirazlarını ve penaltı talebini reddetti.