Video: Büyük Haaland gibi… Ferdinand, Ronaldo’nun eleştirenleriyle alay ediyor: Susun

Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo’ya olan hayranlığını ya da onunla olan dostluğunu hiçbir zaman gizlemedi. Dün Salı günü, arkadaşının Özbekistan’a karşı iki gol attığını izledikten sonra, eski Manchester United savunma oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar’daki eski takım arkadaşına olan duygularını saklayamadı.

Ferdinand, X sitesine giderek, Dünya Kupası'nda bir kez daha iz bırakan Portekiz milli takım kaptanının performansını kutlamak için birkaç mesaj yayınladı.

İlk tepki, Ronaldo’nun skoru açan golünün ardından geldi. Ferdinand durumu “Yaşasın Ronaldo!” diye özetledi.

Ardından, Nuno Mendes’in ikinci golünün ardından alaycı bir tona geçerek “Ama Cristiano takım oyuncusu değil” dedi. Bu mesaj, Cristiano Ronaldo’ya uzun süredir yöneltilen bir eleştiriye işaret ediyor: Takım arkadaşlarının serbest vuruşları kullanmasına izin vermemesi.

Cristiano’nun ikinci golünün ardından Ferdinand, kısa bir mesajla altı gülen emoji ekledi: “Ve bir gol daha!”.

Görüşünü açıklamak için bundan fazlasına ihtiyacı yoktu: 41 yaşındaki oyuncu, olması gereken yerde, Dünya Kupası’nda, Portekiz formasıyla ve fiziksel kondisyonu hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendiren bir gecede yine sahneye çıkmaya devam ediyor.

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Marca gazetesi, Ronaldo’yu bu mesajlarla “savunan” Ferdinand’a ilişkin bir yorumda bulundu ve onun daha sonra bu kez ciddi bir tonda konuştuğu bir video paylaştığını belirtti. Videoda Ferdinand şöyle diyordu: “Cristiano! Aman Tanrım, işte ciddiyetle yaptığı şey bu: Cristiano Ronaldo bu Dünya Kupası'nda gerçekten iz bırakmış durumda. Ve biliyor musunuz? Tüm şüphecilere... Bin gole doğru ilerleyen bir adamı nasıl sorgulayabilirsiniz? Dünya Kupası'nda en çok gol atan Portekizli oyuncu: Az önce büyük Eusébio'yu geçti."

Ve şöyle devam etti: “Altı Dünya Kupası turnuvasında gol atan tek hayatta olan oyuncu. Bu adamın artık tamamen bittiğini, oynamaması gerektiğini, takıma zarar verdiğini vb. söylemeleri… Bu gezegende bu şekilde hareket eden çok fazla forvet yok. Zamanlama, tam da doğru anda hızlanıp bu şekilde şut atmak. Sonra ikinci gol: 41 yaşındaki bir adam, Dünya Kupası’nda genç bir stoperin arkasına koşup, Haaland gibi şut atıyor. Büyük Haaland.”

Ferdinand sözlerine şöyle devam etti: “Hadi bu oyuncuların keyfini çıkaralım. Onları eleştirmeyelim, keyfini çıkaralım! Ben bunu izlemeyi seviyorum. Ve biliyor musunuz? Bundan nefret edenler için...” Konuşma kahkahalar eşliğinde sona erdi. Ferdinand, bir süredir Cristiano’nun Portekiz’deki konumunu tartışanlara doğrudan bakarak gülerek bağırdı: “Susun!”.

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