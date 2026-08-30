Manchester United, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Ipswich Town'a bir golle geriye düşmesine rağmen maçı çevirerek 5-1'lik ezici bir galibiyet elde etti ve dengesini mümkün olan en iyi şekilde yeniden kurdu. Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde bu sezonki ilk galibiyetini de böylece kazanmış oldu.

Karşılaşmanın tartışmasız yıldızı Portekizli yıldız Bruno Fernandes oldu. Fernandes üç gol "hat-trick" kaydederek Manchester United'ı rakibini ezmeye taşırken, takım kaptanının büyüleyici bir pasının ardından Bryan Mbeumo beşinci golü ekledi.

Ipswich sürpriz yaptı, Bruno United'ı geri döndürdü

Manchester United baştan itibaren üstünlüğü elinde tuttu, ancak skoru açan taraf Ipswich oldu. 29. dakikada Leif Davies'in muhteşem vuruşu üst direğin altına çarptıktan sonra ağlarla buluştu.

Ev sahibi ekip cevap vermek için fazla beklemedi. 40. dakikada Bruno Fernandes, Ipswich savunmasının vahim bir hatasını değerlendirerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve beraberlik golünü kaydetti. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya alevli başlangıç

United ikinci yarıya farklı bir kararlılıkla girdi ve bir dizi tehlikeli fırsatın ardından, Ipswich savunmacısı Jacob Greaves 56. dakikada ceza sahası içinde bir topu kendi kalesine çevirerek kendi kalesine kendi golünü attı.

Hakemin atağın başında elle oynama olup olmadığını incelemek için video teknolojisine başvurmasının ardından United'ın kutlamaları bir süre için duraksadı, ancak hakem golün geçerliliğini onayladı.

Birkaç dakika sonra United, ceza sahası içinde yapılan bir faul sonucu penaltı kazandı. 61. dakikada penaltıyı kullanan Bruno Fernandes başarılı oldu ve takımına üçüncü golü kazandırdı.

Hat-trick maçı bitirdi

Ev sahibi ekip hücum baskısını sürdürdü ve Bryan Mbeumo'nun ceza sahası içindeki bir denemesi Bruno Fernandes'in önüne sekti. Fernandes, 68. dakikada tereddüt etmeden topu ağlara gönderdi ve Old Trafford taraftarının kutlamaları arasında hat-trick'ini tamamladı.

Rahat üstünlüğüne rağmen United geri çekilmedi, aksine fırsat üretmeye devam etti. Kaleci Cieran Slicker, muhteşem kurtarışlarıyla Marcus Rashford, Matheus Cunha ve Patrick Dorgu'nun başka goller eklemesine izin vermedi.

Mbeumo beşliyi tamamladı

82. dakikada Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes'ten aldığı ölçülü bir pasın ardından kaleciyle karşı karşıya kalıp topu muhteşem bir şekilde üzerinden aşırtarak gol şölenini noktaladı ve beşinci golü ilan etti.

United son dakikalarda daha fazlasını eklemeye çalıştı, ancak Ipswich kalecisinin parlak performansı skorun artmasına engel oldu ve karşılaşma Kırmızı Şeytanlar'ın hak edilmiş 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu galibiyetle Manchester United, ilk haftada Hull City karşısında aldığı yenilginin izlerini sildi ve takımının parlak kaptanı Bruno Fernandes önderliğinde rekabet edebilecek güçte olduğuna dair güçlü bir mesaj verdi. Fernandes, takım formasıyla en iyi maçlarından birine imza attı.