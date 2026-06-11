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Portugal v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

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Video... Bruno Fernandes: İntikamımızı almak için Dünya Kupası finalinde Fas ile karşılaşmayı umuyorum

Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
M. United
N. Mazraoui
B. Fernandes
Portekiz
Kongo - Kinşasa
ABD
Brezilya
Fas
İngiltere

Manchester United'ın kaptanı Fas'ın tokatını unutmadı

Manchester United'ın Portekizli kaptanı Bruno Fernandes, 2026 Dünya Kupası finalinde Fas milli takımıyla karşılaşmayı ve Atlas Kaplanları'nı yenerek dünya şampiyonluğuna ulaşmayı arzuluyor.

Dünya Kupası, bugün Perşembe akşamı Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçla başlayacak. Portekiz, Kolombiya, Demokratik Kongo ve Özbekistan ile birlikte 11. grupta yer alıyor.

Öte yandan Fas milli takımı, Brezilya, Haiti ve İskoçya ile birlikte 3. grupta yer alıyor.

Manchester United'ın resmi "X" hesabından yayınladığı ve birçok United oyuncusunun yer aldığı bir videoda Bruno Fernandes'e Dünya Kupası şampiyonu kim olacak diye soruldu ve o da Portekiz diye cevap verdi.

İkinci soru, finalde karşı karşıya gelecek diğer takımın kim olacağıydı. Bruno Fernandes, "Fas ile karşılaşmayı umuyorum, arkadaşım Nasser Mazraoui orada" diye yanıtladı.

Dünya Kupası
Brezilya crest
Brezilya
BRA
Fas crest
Fas
MAR
Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
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Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Son Dünya Kupası'ndan sonra içimizde hâlâ bir şey var, bu yüzden bu sefer intikamımızı almak için onları yenmek istiyoruz."

Portekiz milli takımı, Fas'a 1-0 yenilerek Katar 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti. Atlas Kaplanları, bu tura ulaşan ilk Arap ve Afrika takımı olarak tarihe geçti.



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