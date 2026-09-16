Brighton, çarşamba akşamı Manchester United'a ağır bir darbe indirdi ve iki golle geriye düştüğü maçı 3-2'lik heyecanlı bir galibiyete çevirdi. Söz konusu karşılaşma, iki takımı İngiltere Profesyonel Kulüpler Birliği Kupası'nın üçüncü tur mücadeleleri kapsamında bir araya getirmişti.

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Manchester United maça mükemmel bir başlangıç yaptı ve ilk dakikalarda iki gol atarak öne geçmeyi başardı. Takım, karşılaşmanın ikinci yarısında işler tamamen değişmeden önce bir sonraki tura yükselme biletini kapmaya doğru ilerliyor gibi görünüyordu.

Shea Lacey, 8. dakikada ceza sahası içinden çektiği harika bir sol ayak şutuyla Manchester United adına skoru açtı. Ardından Mason Mount 10. dakikada ikinci golü ekledi ve ev sahibi takıma erken bir dönemde rahat bir üstünlük kazandırdı.









İki golle geride olmasına rağmen Brighton pes etmedi ve ilk yarı bitmeden farkı azaltmayı başardı. Charalampos Kostoulas, uzatma dakikalarının ilk dakikasında takımının ilk golünü kaydetti ve geri dönüşün işaretleri belirmeye başladı.

İkinci yarıda Brighton, Manchester United savunması üzerindeki baskısını sürdürdü ve Pascal Groß 65. dakikada beraberlik golünü atmayı başardı. Böylece Manchester United üzerindeki artan baskı ortasında maç başladığı noktaya geri döndü.

Brighton beraberlikle yetinmedi; yalnızca beş dakika sonra Maxim De Cuyper'in 70. dakikada attığı üçüncü golle geri dönüşünü tamamladı ve iki golle geride olan takım, skoru 3-2'lik heyecanlı bir üstünlüğe çevirdi.









Manchester United kalan dakikalarda geri dönmeye ve durumunu kurtarmaya çalıştı, ancak beraberliği yakalamayı başaramadı ve İngiltere Kulüpler Birliği Kupası'na üçüncü turdan veda etti. Brighton ise turnuvanın en dikkat çekici geri dönüşlerinden birinin ardından bir sonraki turdaki yerini garantiledi.