Bir anda antrenman sahası, güvenlik operasyonunun sahnesine dönüştü. Operasyon, Vasco da Gama'nın yıldızlarından birinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı ve tüm Brezilya futbolunu sarstı.

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Rio de Janeiro Sivil Polisi'nin açıklamasına göre Brezilya polisi, Vasco da Gama forveti David Correa'yı bugün perşembe günü Rio de Janeiro'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile kara para aklamaya yönelik kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde gözaltına aldı.

Brezilya'nın "Globo News" gazetesi, operasyonun oyuncunun memleketi olan Espírito Santo eyaletinin mahkemelerinin kararıyla gerçekleştirildiğini doğruladı. Operasyon, ağır suçlara karıştığından şüphelenilen bir ağı hedef alan ve "A Tropa" adıyla bilinen güvenlik operasyonunun bir parçası.

Ortaya çıkan bir videoda, antrenman kıyafetleri içindeki forvetin bir grup polis memuruyla birlikte Vasco da Gama'nın Jacarepaguá bölgesindeki antrenman tesisinin dışında olduğu görüldü. Görüntüler kulüp taraftarları için şok edici oldu.

Ayrıntılara göre polis memurları, antrenman başlamadan kısa süre önce iki devriye aracıyla tesise geldi ve onları teknik direktör Felipe Maestro ile futbol direktörü Clauber Rocha karşıladı.

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Operasyon sırasında sahada bulunan David'in cep telefonuna polis el koydu. Polis, oyuncunun karakola götürülmeden önce duş alma talebini de reddetti.

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Bu gözaltı yetkililer için tamamen sürpriz değildi. Brezilya gazetesine göre, oyuncu aynı soruşturma kapsamında geçen ekim ayının sonunda mahkeme kararıyla pasaportunu polise teslim etmek zorunda kalmıştı.

Mahkeme kararına göre Espírito Santo eyaletindeki Serra 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hâkim Cristina Eller Pimenta Bernardo, David'in cep telefonundan elde edilen mesajlara ve soruşturma sırasında toplanan ifadelere dayandı. Bunlar, forvetin ceza yargılamasının işleyişini engellemeye çalıştığı şüphesiyle tutuklanmasına karar verilmesine yol açtı.

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Mahkemeye göre David ile Vila Nova'nın savunma oyuncusu Hainer arasında Temmuz 2026'da yapılan yazışmalarda tanıklara para teklif edilmesi konuşuldu. Hatta Hainer, tanıklardan birini ve cep telefonunu soymaları için üçüncü kişilerin tutulmasını önerdi.

David'e ait olduğu belirtilen bir ses kaydında oyuncu, ifadesini değiştirmesi için bir tanığa 5 bin Brezilya reali teklif ettiğini söyledi. Mahkeme ayrıca oyuncunun, cinayete teşebbüs davasında sanık olan birinin avukatına 9 bin Brezilya reali gönderdiğini belirtti.

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"DVD" lakabıyla tanınan 31 yaşındaki David, 2024'ten bu yana Vasco da Gama forması giyiyor ve bu sezon 46 maçta altı gol attı. Oyuncu, takımının Brezilya Ligi'nde geçen pazar günü Bragantino'ya karşı oynadığı son maçta forma giymemişti.

Vasco da Gama ise yaptığı resmi açıklamada, oyuncunun perşembe sabahı bir mahkeme kararı uyarınca karakola götürüldüğünü belirtti. Kulüp, durumdan haberdar olduğu andan itibaren hukuk departmanını oyuncunun hizmetine sunduğunu ve gelişmeleri ile yetkili makamların yasal süreci tamamlamasını beklerken davayı yakından takip ettiğini açıkladı.

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Kulüp, hukuki sürece ve olayların soruşturulmasına saygı gereği şu aşamada dava hakkında başka bir yorumda bulunmayacağını da ekledi.