Brezilya Milli Takımı henüz istikrara kavuşamamış görünüyor; aksine büyük turnuvalar öncesinde endişe verici sinyaller vermeye devam ediyor. Bugün cuma günü Queensland Country Bank Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Avustralya ile 1-1 berabere kalan Carlo Ancelotti'nin takımı, oyununda belirgin sorunlar sergilerken, eski heybetini geri kazanma becerisiyle ilgili artan soru işaretleri de gündeme geldi.

Bournemouth oyuncusu Ryan'ın uzatma dakikalarında kaydettiği beraberlik golüyle Brezilya kendisini utanç verici bir yenilgiden kurtarmış olsa da, bu gol Seleção'nun ortaya koyduğu sönük tabloyu gizleyemedi. Takım, pozisyon israfından, kale önündeki verimsizlikten ve yeniden bir yenilgi yaşatmasına ramak kalan savunma kırılganlığından muzdaripti.

Nestory Irankunda, muhteşem bir serbest vuruşla Avustralya'yı öne geçirmiş ve Brezilya savunmasında beliren kargaşadan yararlanmıştı. Avustralya daha disiplinli ve boşlukları değerlendirme konusunda daha yetenekli görünürken, Brezilya Milli Takımı pek çok açık verdi ve kendini kontra ataklara maruz bıraktı.









Maç, Brezilya Milli Takımı'nın yeniden yapılanma sürecinin henüz tamamlanmaktan uzak olduğunu bir kez daha gösterdi. Savunma hattı sükûnet ve uyumdan yoksundu; Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, ister pozisyon alma, ister ikili mücadeleler, ister hücuma katkı açısından olsun, zorlanan oyuncuların en dikkat çekicisi Douglas Santos'tu.









Buna karşılık, hücum hattı da tabloyu değiştirecek kadarını ortaya koyamadı. Vinicius Junior seviyesinin uzağında görünürken, Endrick 65. dakikada oyundan alınmadan önce son bölgede iz bırakmakta zorlandı. Raphinha'nın kritik pası, özellikle bu sezonun başından beri Barcelona ile gösterdiği göz alıcı çıkışla birlikte, Brezilya adına en olumlu anlardan biriydi.

Beraberlik, milli takıma henüz net ve istikrarlı bir kimlik kazandırmayı başaramayan Carlo Ancelotti'yi yeniden eleştirilerin odağına taşıdı. Hayal kırıklığı yaratan sonuçların devam etmesiyle, özellikle Brezilya Milli Takımı'nı saran büyük beklentilerin gölgesinde, İtalyan teknik adamın yürüttüğü projeyle ilgili soru işaretleri artıyor.

Ancelotti, yıllık yaklaşık 10 milyon euro maaş alıyor; sözleşmesi ise 2030 yılına kadar uzanıyor. Bu da Brezilya'yı büyük kupalar için rekabete taşıma becerisine dair beklentilerin tavan yapmasına yol açıyor.

Sarsak bir savunma, keskinlikten yoksun bir hücum ve hâlâ ideal formülü arayan bir teknik direktör arasında Brezilya, net bir sonu olmayan, açık uçlu bir yeniden yapılanma evresine sıkışmış görünüyor. Bu durum, Ancelotti ve oyuncularını, dünya futbolunun zirvesinde durmaya alışkın bir milli takımın kişiliğini yeniden kazanma konusunda çetin bir görevle karşı karşıya bırakıyor.







