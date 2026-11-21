Al Hilal ve Suudi futbolunun efsanesi Mohamed Al-Deayea, Roshn Suudi Ligi'nde iki takım arasında oynanan klasikte Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı penaltıda Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy'nin oynadığı rolü açıkladı.

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Al Ahli, dün akşam (cuma) Cidde'deki Al Inma Stadı'nda oynanan ve Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Al Nassr'ı 3-1 yendi.

Maçta nadir görülen bir an yaşandı ve Cristiano Ronaldo 18. dakikada penaltı kaçırdı . Portekizli yıldız, topu kalecinin ters yönüne göndererek Mendy'yi kandırmayı başarmasına rağmen top sağ direğe çarptı.

Mohamed Al-Deayea, "Dorina Ghair" programına yaptığı açıklamada bu penaltıyla ilgili şunları söyledi: "Kaleci (Mendy) kıpırdamadı ve bekledi. Ayrıca Ronaldo'nun kendisi de tam olarak konsantre değildi, bu vuruş şeklinden de belli oluyor."

Al-Deayea şöyle devam etti: "Ronaldo vuruştan önce topun başında durdu, buna rağmen Mendy kesinlikle hareket etmedi ve bu da Cristiano'nun konsantrasyonunu dağıttı. Bu, kalecinin hanesine yazılır. Aynı şekilde Al Nassr'ın hücum oyuncularından önce topa ulaşıp uzaklaştıran savunma oyuncularının da hakkını vermek gerekir."

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Al-Deayea sözlerini şöyle tamamladı: "Ronaldo (Neom karşısında) da aynı şekilde bir penaltı kullanmıştı, ancak o top direğe çarpmadan kale çerçevesinin dışına gitmişti."

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Al-Deayea'nın, Ronaldo'nun kaçırdığı penaltıda Mendy'nin rolüne dair sözleri, Senegalli kalecinin, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Brahim Diaz'ın kullandığı Fas'ın meşhur penaltısını nasıl kurtardığını anlattığı açıklamalarla aynı döneme denk geldi. Söz konusu final, geçen ocak ayında oynanmıştı.

Fas, maçın son dakikalarında penaltı kazanmış, Diaz bu penaltıyı Panenka tarzında kullanmaya çalışmış ancak kalenin ortasında duran Mendy topu tutmuştu. Ardından Senegal, uzatma bölümünde galibiyet golünü atmayı başarmıştı.

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Mendy, "Canal+ Afrique" kanalına yaptığı açıklamada, kurtarış sırasında yalnızca refleks ve tahmine güvenmediğini, önünde mümkün olan en geniş alanı kaplayarak ve kaleye ulaşmanın zor olduğunu hissettirerek Diaz'ın zihinsel durumunu etkilemeye çalıştığını, ayrıca konsantrasyonunu bozmak için bazı kışkırtıcı sözler söylediğini belirtti.

Geçen eylül ayında milli takımı bıraktığını açıklayan Mendy, işin oyuncunun karşısında bir belirsizlik havası yaratmaya ve mümkün olan en geniş alanı kaplamaya dayandığını, böylece oyuncunun kaleyi gerçekte olduğundan daha küçük hissettiğini söyledi.

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Kaleci ile penaltıyı kullanan oyuncu arasındaki yakın mesafenin, özellikle psikolojik baskının arttığı kritik anlarda karşı karşıya kalmanın ağırlığını kat kat artırdığını ekleyen Mendy, bu koşulları kendi lehine kullanmaya çalıştığını, ayrıca oyuncuyu sinirlendirmek ve dikkatini dağıtmak için bazı sözlerle kışkırttığını vurguladı.

Mohamed Al-Deayea'nın açıkladığına göre Mendy, Ronaldo'yu etkilemek için de benzer bir taktik kullanmış gibi görünüyor. Bu durum, klasiği sonunda 1-3 kaybetmenin yanı sıra Portekizli yıldıza birçok olumsuz istatistik de getirdi.

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İstatistik şirketi Opta'ya göre Ronaldo, Roshn Suudi Ligi'nde bu sezon kullandığı iki penaltıyı da kaçırdı. Portekizli yıldız daha önce, geçen 20 Ekim'de Neom'u 1-0 yendikleri maçta kaleci Marcin Bułka karşısında da bir penaltı kaçırmıştı.

Bu sayı, "Don" lakaplı yıldızın geçen sezon Roshn Suudi Ligi'nde kaçırdığı toplam penaltı sayısına eşit. Ronaldo geçen sezon kullandığı 8 penaltının 6'sını gole çevirmişti.

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Ayrıca Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesini feshettikten sonra Ocak 2023'te Al Nassr'a katılmasından bu yana Roshn Suudi Ligi'nde ilk kez üst üste iki penaltıyı gole çeviremedi.