Video: "Boyol'a benziyor"... Ömer El-Soma, Suudi Ligi'nin en iyi savunma oyuncusunu seçti

Suudi Ligi’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu Suriyeli Ömer El-Soma, 2025-2026 sezonunda ligin en iyi savunma oyuncusunu seçti.

Al-Soma, "Thamania" kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geçen sezon birçok seçkin savunma oyuncusu vardı, ancak ben (Roger) Ibáñez'den çok etkilendim ve benim için o, Suudi Ligi'nin en iyi savunma oyuncusu."

Ayrıca şunları ekledi: "Bu, Al-Ahli ile olan ilişkimle bir ilgisi yok, ancak Ibáñez güçlü bir savunma oyuncusu ve Al-Ahli onunla şanslı. O, (Meriç) Demiral ve Ryan (Hamed) ile birlikte takımı sırtlıyor."

Şöyle devam etti: “Al-Ahli’nin birçok maçını izliyorum. Ibáñez’in öne çıkan özelliği, sadece topa odaklanan oyunculardan biri olmaması; etrafındaki forvetleri ve onların çevredeki boşluklardan ne kadar yararlanabileceklerini göz önünde bulundurmasıdır.”

Son olarak şunları söyledi: “Bence (Carles) Puyol, Barcelona kulübünde ve İspanya milli takımında bu tarzda oynuyordu; çünkü sadece topu takip edip forvetleri ve arka alandaki boşlukları göz ardı etmek bir hatadır.”

Omar Al-Soma, 2014 ile 2022 yılları arasında Al-Ahli forması giymiş olan kulüp tarihinin en önemli efsanelerinden biridir. Suudi Arabistan Ligi’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Al-Soma, Faslı Abdelrazak Hamdallah’ın 5 gol önünde yer almaktadır.