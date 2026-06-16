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Al Ittihad v Al Orobah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: "Boyol'a benziyor"... Ömer El-Soma, Suudi Ligi'nin en iyi savunma oyuncusunu seçti

Al Ahli
Premier Lig
R. Ibanez
O. Al Somah
Suudi Arabistan
Brezilya
Suriye

Suriyeli forvet, turnuvanın geçen sezonuna ilişkin konuştu

Suudi Ligi’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu Suriyeli Ömer El-Soma, 2025-2026 sezonunda ligin en iyi savunma oyuncusunu seçti.

Al-Soma, "Thamania" kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geçen sezon birçok seçkin savunma oyuncusu vardı, ancak ben (Roger) Ibáñez'den çok etkilendim ve benim için o, Suudi Ligi'nin en iyi savunma oyuncusu."

Ayrıca şunları ekledi: "Bu, Al-Ahli ile olan ilişkimle bir ilgisi yok, ancak Ibáñez güçlü bir savunma oyuncusu ve Al-Ahli onunla şanslı. O, (Meriç) Demiral ve Ryan (Hamed) ile birlikte takımı sırtlıyor."

Şöyle devam etti: “Al-Ahli’nin birçok maçını izliyorum. Ibáñez’in öne çıkan özelliği, sadece topa odaklanan oyunculardan biri olmaması; etrafındaki forvetleri ve onların çevredeki boşluklardan ne kadar yararlanabileceklerini göz önünde bulundurmasıdır.”

Son olarak şunları söyledi: “Bence (Carles) Puyol, Barcelona kulübünde ve İspanya milli takımında bu tarzda oynuyordu; çünkü sadece topu takip edip forvetleri ve arka alandaki boşlukları göz ardı etmek bir hatadır.”

Omar Al-Soma, 2014 ile 2022 yılları arasında Al-Ahli forması giymiş olan kulüp tarihinin en önemli efsanelerinden biridir. Suudi Arabistan Ligi’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Al-Soma, Faslı Abdelrazak Hamdallah’ın 5 gol önünde yer almaktadır.

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