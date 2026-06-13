Video... Boualam'ın tarihi golü, Avrupa'nın Asya karşısında yaşadığı zorlukları bir kez daha ortaya koyuyor

Boualem Khoukhi, Cumartesi akşamı 90+5. dakikada attığı kritik beraberlik golüyle (1-1) Katar milli takımını İsviçre karşısında yenilgiden kurtardı ve "Al-Anabi"ye Dünya Kupası tarihindeki ilk puanı kazandırdı.

Katar milli takımı, 2022'de kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'na ilk kez katıldığı bu turnuvada, Ekvador'a (2-0), Senegal'e (3-1) ve Hollanda'ya (2-0) yenilerek üç maçını da kaybetmişti.

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Katar'ın zaferi, son iki Dünya Kupası'nda Asya ve Avrupa milli takımları arasındaki karşılaşmalarda yaşanan dönüşüme yeni bir anlam kattı.

ABU DABI - Avrupa Birliği (UEFA) takımları, 2022 Dünya Kupası'ndan bu yana Asya takımlarıyla oynadıkları son 12 maçta 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu, önceki iki turnuvaya kıyasla bariz bir gerilemeyi gösteriyor. O turnuvalarda Avrupa takımları 15 karşılaşmanın 10'unu kazanmış, 4'ünde berabere kalmış ve sadece 1 mağlubiyet almıştı.

İsviçre ve Katar, Bosna-Hersek ve ev sahibi Kanada'nın da yer aldığı Dünya Kupası'nın ikinci grubunda mücadele edecek.

Kanada, grubun ilk maçında Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Avrupa takımı bir gol öne geçse de, ev sahibi takım skoru eşitledi.



