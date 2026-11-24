Manchester City, kendi sahasında ve taraftarı önünde yaklaşan bir yenilgiden Napoli karşısında kıl payı kurtuldu. İngiliz ekibi, bugün salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanan maçta son dakikalarda 2-2'lik bir beraberlik kopardı.

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Napoli'yi 55. dakikada Rasmus Höjlund öne geçirdi. İleri çıkan Gilmour topu Höjlund'a aktardı, Höjlund da Guehi'den yeterli alanı yarattıktan sonra sert vuruşuyla topu Donnarumma'yı geçirerek uzak köşeye gönderdi.

Manchester City, Faslı Ayyoub Bouaddi'nin attığı harika golle eşitliği yakaladı. Bu, oyuncunun İngiliz ekibindeki ilk golü oldu.

Gol, 67. dakikada yine özenle uygulanan kısa bir korner organizasyonunun ardından geldi. Doku topu ceza sahası içinde boş durumdaki Bouaddi'ye geri çıkardı, Bouaddi de ilk vuruşta muhteşem bir şutla topu ağlara yolladı.

76. dakikada Noa Lang, Napoli'nin ikinci golünü kaydetti. Politano topu sağ kanatta Spinazzola'ya aktardı, Spinazzola'nın mükemmel ortasında boş kalan Lang, Donnarumma'yı geçen müthiş bir vuruşla topu filelere gönderdi.

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Maç Napoli'nin galibiyetiyle sona ermeye giderken Rayan Cherki, 86. dakikada Manchester City'nin beraberlik golünü attı.

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Manchester City puanını 10'a yükselterek 6. sıraya yerleşti, Napoli ise 4 puanla 27. sırada yer aldı.

Manchester City'nin dikkat çeken serisi

Manchester City'nin tüm kulvarlardaki galibiyetsiz serisi, Etihad Stadyumu'nda keyifli geçen ikinci yarıda iki kez geriye düşüp Napoli ile 2-2 berabere kalmasının ardından beş maça çıktı.

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Daha önce deplasmanda hiçbir İngiliz takımını yenememiş olan konuk ekip, 55. dakikada golü buldu. Manchester United'ın eski forveti Höjlund, eski rakiplerinin kabusu olarak geri döndü ve sert şutuyla Donnarumma'yı mağlup etti.

City, ikinci yarının ortasında Bouaddi'nin ilk vuruşta attığı harika şutla karşılık verdi. Bu gol, Bouaddi'nin kariyerinde A takım düzeyinde attığı ilk gol oldu.

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Beklenen gol (xG) değeri Manchester City'nin 1,41'ine karşılık 0,61'de kalan Napoli, 76. dakikada hızlı bir kontra atakla yeniden öne geçti. Pozisyon dışında yakalanan O'Reilly'nin ardından Spinazzola hareketlendi ve Lang'a ortasını yaptı, Lang da topu doğrudan ağlara gönderdi.

Ancak ev sahibi, normal sürenin bitimine dört dakika kala bir çözüm daha buldu. Ceza sahasına giren Cherki, dar açıdan kaleci Milinković-Savić'i mağlup etti.

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Son dakikalardaki tüm çabasına rağmen Manchester City, kendi sahasında ve taraftarı önünde galibiyete ulaşamadı.

Manchester City şimdi, pazar günü Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'a konuk olacağı ve merakla beklenen dev maça hızla hazırlanmak zorunda.

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Napoli ise aynı gün Sassuolo'ya konuk olacak. Serie A'da 8. sırada bulunan İtalyan ekibi, puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor.