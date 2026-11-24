Manchester City, bugün salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında karşılaştığı Napoli karşısında, kendi sahasında ve taraftarı önünde çok yaklaştığı yenilgiden kurtuldu ve son dakikalarda 2-2'lik beraberliği kopardı.

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Napoli'yi 55. dakikada Rasmus Højlund öne geçirdi. Gilmour ileri çıkıp topu Højlund'a aktardı, Guehi'den yeterince uzaklaşarak alan yaratan Danimarkalı forvet sert vuruşuyla topu Donnarumma'nın üzerinden uzak köşeye gönderdi.

Manchester City, Faslı Ayoub Bouaddi'nin attığı ve İngiliz ekibindeki ilk golü olan güzel bir golle eşitliği yakaladı.

Gol, 67. dakikada yine ustaca kullanılan kısa bir kornerin ardından geldi. Doku topu ceza sahası içinde boştaki Bouaddi'ye geri çıkardı, o da ilk dokunuşta yaptığı harika vuruşla topu ağlara gönderdi.

76. dakikada Napoli'nin ikinci golünü Noa Lang kaydetti. Politano'nun sağ kanatta Spinazzola'ya aktardığı topla Spinazzola mükemmel bir orta yaptı, boştaki Lang da Donnarumma'yı geçen müthiş bir vuruşla topu filelere yolladı.

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Maç Napoli'nin galibiyetiyle sona ermeye giderken Rayan Cherki, 86. dakikada Manchester City'nin beraberlik golünü attı.

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Manchester City bu sonuçla puanını 10'a yükseltip altıncı sıraya yerleşirken, Napoli'nin puanı 4'e çıktı ve takım 27. sırada yer aldı.

Büyük heyecan

Daha önce deplasmanda hiçbir İngiliz takımını yenemeyen konuk ekip, 55. dakikada öne geçti. Manchester United'ın eski golcüsü Højlund, Donnarumma'yı geçen sert vuruşuyla eski rakiplerinin kabusu oldu.

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City, ikinci yarının ortasında karşılık verdi. Bouaddi ilk dokunuşta yaptığı muhteşem vuruşla kariyerinde A takımdaki ilk golünü kaydetti.

Manchester City'nin 1,41'lik xG (gol beklentisi) değerine karşılık 0,61'lik xG üreten Napoli, 76. dakikada hızlı bir kontra atakla yeniden öne geçti. Pozisyonunun dışında yakalanan O'Reilly'nin ardından Spinazzola hareketlenip Lang'a ortayı yaptı, Lang da topu doğrudan ağlara gönderdi.

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Ancak ev sahibi ekip, normal sürenin bitimine dört dakika kala bir çözüm daha buldu. Ceza sahasına giren Cherki, dar açıdan kaleci Milinković-Savić'i mağlup etti.

Son dakikalardaki tüm çabalarına rağmen Manchester City, kendi sahasında ve taraftarı önünde galibiyete ulaşamadı.

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Manchester City şimdi pazar günü Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal deplasmanında oynanacak ve merakla beklenen ateşli derbiye hızla hazırlanmak zorunda.

Napoli ise aynı gün Sassuolo deplasmanına çıkacak. Serie A'da sekizinci sırada bulunan İtalyan ekibi, puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor.