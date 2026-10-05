



Lionel Messi, yarın gece yarısından sonra Benin karşısında forması altında oynayacağı son maça hazırlanmak üzere Ezeiza antrenman merkezinde Arjantin Milli Takımı'na katıldı.

Oyuncu, son uluslararası maçını oynamaya hazırlanmak amacıyla birkaç gün önce özel bir uçakla ülkeye gelmişti.

Doğduğu yer olan Rosario'ya uğradıktan sonra forvet, teknik direktör Lionel Scaloni'nin takımına katılmak için Buenos Aires'e yöneldi.

"Abola" gazetesi, planlandığı gibi, Córdoba'daki Bolivya maçını ve Burkina Faso'ya karşı alınan ezici galibiyeti kaçırdığını, ancak önümüzdeki salı günü bu uluslararası dönemin Benin'e karşı oynanacak üçüncü ve son maçında Monumental Stadı'nda yer alacağını belirtti.

Gelecek maçlar ARG Hazırlık Maçları 19:00 BEN

Veda kariyerini kutlamak amacıyla Arjantinli oyuncu, bu maç için özel olarak tasarlanan özel bir forma giyecek; bu forma, kazandığı kupa ve ödüllerden oluşan kişisel koleksiyonuna eklenecek.

Forma, iki geniş açık mavi dikey çizgiyle ve ortasında ülkesinin bayrağındaki güneşle süslenmiş beyaz bir çizgiyle öne çıkıyor; ayrıca ismi ve numarası altın renginde işlenmiş.

Benin'e karşı oynanacak maç için hazırlıklar pazar günkü antrenman seansıyla başladı ve beklendiği üzere, çeşitli et türlerinin yer aldığı büyük bir barbekü düzenlendi; federasyon başkanı Claudio Tapia da mangala katıldı ve şunları yazdı: "Hepsi oğullarım için."

Arjantin Milli Takımı bugün pazartesi günü bir antrenman seansı daha gerçekleştirecek ve Lionel Messi ile Lionel Scaloni'nin maç öncesi basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Ancak her şey yolunda değil. Benin Milli Takımı'nın hazırlıkları, ülkenin içinde bulunduğu zorlu koşullardan ve diğer lojistik sorunlardan etkileniyor; tıpkı A takımının seyahat etmeyi reddetmesinin ardından 23 yaş altı takımını gönderen Burkina Faso'da olduğu gibi.







