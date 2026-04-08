Alman teknik direktör Matthias Jaissle, Çarşamba günü Roshen Ligi'nin 29. haftasında oynanan Al-Fayha maçı sonrasında hakemlere sert bir eleştiri yöneltti.

Maç 1-1 berabere sona erdi ve birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı. Bunların en önemlisi, maçın bitimine saniyeler kala bir penaltı kararı verilmemesiydi.

Maçın ardından, televizyon kameraları öfkeyle patlayan ve hakem ekibine doğru koşarak o anla ilgili tartışmak için yönelen Yaisle'nin tepkisini yakaladı.

Yasle öfkeli bir şekilde ortaya çıktı ve hakeme dönerek, "Neden bize böyle yapıyorsun, biz de kuralları biliyoruz" dedi.

Ve şöyle devam etti: "Bu bize her zaman oluyor, neden penaltı vermedin dostum?"

Maç sırasında Al Ahli tribünlerinde ortalık karıştı ve oyuncular ile teknik ekip, hakemin tuhaf kararları nedeniyle ona saldırdı.







