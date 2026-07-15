Video: Birleşmiş Milletler’in kalbinde… Mısır-Arjantin maçının adil olup olmadığı konusunda hararetli bir tartışma

2026 Dünya Kupası’nda Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçın etrafında dönen tartışma, Birleşmiş Milletler koridorlarına kadar uzandı. Maç, Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı’nın üst düzey toplantıları sırasında, BM Genel Kurulu Başkanı Analina Birbock ile Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Ahmed Rustam arasında dolaylı bir tartışmanın odağı haline geldi.

Perbock konuşmasına Dünya Kupası atmosferine değinerek başladı ve turnuvanın sporun sınırlarını aşan dersler verdiğini vurguladı; ardından pes etmemenin bir örneği olarak Arjantin’in skoru çevirmesini dolaylı olarak örnek gösterdi.

Al-Arabiya kanalının sosyal medya hesapları aracılığıyla aktarılan açıklamalarında Berbuk, “80. dakikada asla pes etmeyin; kaç maç kaybedilmiş gibi göründü, sonra da 90. dakikada ya da bir dakika sonra sonucu tersine döndü?” dedi ve uygun anda atılan tek bir golün maçın gidişatını değiştirebileceğini, tıpkı ortak hedeflerin dünyayı değiştirebileceği gibi, vurguladı.

Ancak Mısırlı Bakan Ahmed Rustam bu imayı hemen yakaladı ve konuşmasının başında farklı anlamlar taşıyan bir mesajla yanıt verdi: “Genel Kurul Başkanı’nın da belirttiği gibi, Dünya Kupası’ndan çıkarılan dersler her dakikanın değerini teyit ediyor. Öyleyse, oyunun kurallarına ve adil rekabet ilkelerine bağlı kalarak, 79. dakikaya ve ötesine kadar bu ivmeyi koruyalım.”

Bakanın “oyun kuralları” ve “adil rekabet”e yaptığı atıf, Mısır ile Arjantin arasındaki son 16 turu maçında yaşanan büyük hakem tartışmalarını akıllara getirdi. Bu maçta, sonucu etkileyen bir dizi karara karşı geniş çaplı itirazlar yaşanmıştı; bu da bakanın sözlerine, futbolun ötesinde rekabette adaletin önemini vurgulayan bir boyut kazandırdı.

Rustam, konuşmasını, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın, tüm ülkeler arasında fırsat eşitliğini garanti altına alan gerçek bir uluslararası işbirliğini gerektirdiğini ve hiçbir halkın veya ülkenin kalkınma sürecinin dışında bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak sonlandırdı.

Maçın Birleşmiş Milletler’de gündeme getirilmesi, maçta yaşanan olağanüstü olaylardan kaynaklandı. Mısır milli takımı, ilk yarıda Yaser İbrahim’in golü ve 67. dakikada Mustafa Zico’nun skoru artıran golüyle 79. dakikaya kadar 2-0 önde idi; bu sırada Lionel Messi bir penaltı kaçırmış ve kaleci Mustafa Şubayir muhteşem bir performans sergilemişti.

Ancak Arjantin, 79. dakikada Cristian Romero, ardından 83. dakikada Messi’nin golleriyle durumu tersine çevirdi ve uzatma dakikalarında Enzo Fernández’in attığı golle galibiyeti elde etti.

Maçta, atağın başlangıcındaki bir faul gerekçesiyle Mısır'ın bir golünün iptal edilmesi ve son dakikalarda Muhammed Salah'a penaltı verilmemesi nedeniyle geniş çaplı bir hakem tartışması yaşandı. Bu durum, Mısır Futbol Federasyonu'nu hakem kararlarının adaletini sorgulamaya itti ve futbol sahalarının ötesine uzanan uluslararası bir tartışma başlattı.

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