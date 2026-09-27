Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, Körfez Kupası'nda rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi. Ekip, ikinci grup mücadeleleri kapsamında grup aşamasının son bir önceki haftasında Bahreyn Milli Takımı ile karşı karşıya geldiği maçtan üç golle karşılıksız galip ayrıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, Bahreyn'in ağlarını üç kez havalandırmayı başararak maça damgasını vurdu ve puanını 6'ya yükselterek Katar Milli Takımı ile eşitlendi. Böylece bir sonraki tura yükselme biletini garantiledi; grup liderliği yarışı ise ilk tur maçlarının sonuna kadar açık kaldı.

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Skoru Kamara açtı, farkı Bala büyüttü

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, skoru açmak için maçın 30. dakikasına kadar bekledi. Osman Kamara, Bahreyn'in ağlarını sarsmayı başararak takımına üstünlüğü kazandırdı ve maçın kalanı öncesinde ekibini rahat bir konuma taşıdı.









İkinci yarının başlamasıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı hücum baskısını sürdürdü ve Guilherme Bala, 66. dakikada ikinci golü kaydederek takımının üstünlüğünü artırdı ve maçı üç değerli puanla noktalamaya bir adım daha yaklaştırdı.









Ali Salih hat-trick'i tamamladı, Bahreyn turnuvaya veda etti

88. dakikada ise Ali Salih, üçüncü golü kaydederek Bahreyn Milli Takımı'nın umutlarına son darbeyi indirdi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üstünlüğünü teyit ederek farklı bir galibiyeti üç golle karşılıksız kesinleştirdi.

Bu sonuçla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı puanını 6'ya yükselterek bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi ve aynı puana sahip olan Katar ile eşitlendi. Bahreyn Milli Takımı ise Yemen Milli Takımı ile birlikte turnuvaya veda etti; her ikisinin de serüveni grup aşamasında sona erdi.

Böylece Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, üç golle karşılıksız bir galibiyetle bir sonraki aşamaya geçmeyi başardı. Emirlikler ile Katar'ın puanlarının eşit olması nedeniyle ikinci grubun liderinin kim olacağını öğrenmek için tüm gözler son haftaya çevrildi.