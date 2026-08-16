18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP

Çeviri:

Video: Biri sürpriz oldu! United'ın üçlüsü Amorim ile tokalaşmayı reddetti

M. United - AC Milan
M. United
AC Milan
Club Friendlies
R. Amorim
M. Rashford
D. Dalot
K. Mainoo
İngiltere
İtalya
Portekiz

Milan'ın hazırlık maçındaki kısa bir karşılaşma henüz bitmemiş bir gerginliği ortaya çıkardı

Manchester United ile Milan arasında oynanan hazırlık maçının sonunda, İngiliz ekibinin bazı oyuncuları ile Manchester United'ın eski teknik direktörü Ruben Amorim arasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Manchester United, cumartesi günü Milan'a 4-2 mağlup oldu; İtalyan ekibi son dakikalarda skoru çevirmeden önce Manchester United maç boyunca iki kez öne geçmişti.

United'ın gollerini Harry Maguire ve Patrick Dorgu kaydederken, Milan'ın gollerini Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos ve Ruben Loftus-Cheek attı.

Bitiş düdüğünün ardından, hâlihazırda Milan'ı çalıştıran Amorim, Manchester United'daki eski oyuncularından bazılarıyla karşılaştı. Takımın çoğu oyuncusu onu selamlayıp elini sıkarken, görüntülerde Marcus Rashford, Kobbie Mainoo ve Diogo Dalot'un uzak durduğu görüldü; hiçbiri Portekizli teknik direktöre yönelmedi ya da onunla kucaklaşmadı.

Ayrıca oku: Klopp, Dortmund transferinin çökmesinin ardından suçlamaları reddetti: O kadar aptal değilim

Premier Lig
Hull City crest
Hull City
HUL
M. United crest
M. United
MUN
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
AC Milan crest
AC Milan
MIL

Portekiz gazetesi A Bola'ya göre, Amorim ile en açık anlaşmazlık Rashford ile yaşananlardı; oyuncu teknik direktörün planlarının dışında kaldı ve Old Trafford'dan uzakta iki kiralık dönem geçirdi; ilki Aston Villa'da, ikincisi ise geçtiğimiz sezon Barcelona'da.

Mainoo da geçtiğimiz ocak ayında Manchester United'ın başından, takımı Premier Lig'de rekabet yarışının dışına iten zorlu bir dizi sonucun ardından uzaklaştırılan Amorim döneminde düzenli oynama süresi bulmakta zorlandı.

Dalot'un Amorim'i görmezden gelmesi ise daha şaşırtıcı ve dikkat çekici göründü; zira iki taraf arasında bilinen açık bir anlaşmazlık bulunmuyor.

Teknik direktör, Portekizli bekin performansını daha önce açıkça eleştirmişti; ancak Dalot daha sonra eski hocasını övmüş ve taleplerinin takım içindeki performans standartlarını yükseltmeye yardımcı olduğunu vurgulamıştı.

Michael Carrick, takımın sonuçlarındaki iyileşmenin ardından kalıcı olarak göreve gelmeden önce Manchester United'ı geçici olarak çalıştırmıştı; Milan karşısında alınan galibiyet ise, hazırlık maçı niteliğinde olmasına rağmen, United'ın yeni teknik direktörüne Amorim'in takımı karşısında moral verdi.

Ayrıca oku: Trabzon bitirmeye hazır: Hilal ile Núñez arasında karmaşık bir dosya

Ayrıca oku: 590 milyonluk korkutucu bahis: Mourinho imkânsız denklemin peşinde

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin