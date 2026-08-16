Manchester United ile Milan arasında oynanan hazırlık maçının sonunda, İngiliz ekibinin bazı oyuncuları ile Manchester United'ın eski teknik direktörü Ruben Amorim arasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Manchester United, cumartesi günü Milan'a 4-2 mağlup oldu; İtalyan ekibi son dakikalarda skoru çevirmeden önce Manchester United maç boyunca iki kez öne geçmişti.

United'ın gollerini Harry Maguire ve Patrick Dorgu kaydederken, Milan'ın gollerini Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos ve Ruben Loftus-Cheek attı.

Bitiş düdüğünün ardından, hâlihazırda Milan'ı çalıştıran Amorim, Manchester United'daki eski oyuncularından bazılarıyla karşılaştı. Takımın çoğu oyuncusu onu selamlayıp elini sıkarken, görüntülerde Marcus Rashford, Kobbie Mainoo ve Diogo Dalot'un uzak durduğu görüldü; hiçbiri Portekizli teknik direktöre yönelmedi ya da onunla kucaklaşmadı.

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Portekiz gazetesi A Bola'ya göre, Amorim ile en açık anlaşmazlık Rashford ile yaşananlardı; oyuncu teknik direktörün planlarının dışında kaldı ve Old Trafford'dan uzakta iki kiralık dönem geçirdi; ilki Aston Villa'da, ikincisi ise geçtiğimiz sezon Barcelona'da.

Mainoo da geçtiğimiz ocak ayında Manchester United'ın başından, takımı Premier Lig'de rekabet yarışının dışına iten zorlu bir dizi sonucun ardından uzaklaştırılan Amorim döneminde düzenli oynama süresi bulmakta zorlandı.

Dalot'un Amorim'i görmezden gelmesi ise daha şaşırtıcı ve dikkat çekici göründü; zira iki taraf arasında bilinen açık bir anlaşmazlık bulunmuyor.

Teknik direktör, Portekizli bekin performansını daha önce açıkça eleştirmişti; ancak Dalot daha sonra eski hocasını övmüş ve taleplerinin takım içindeki performans standartlarını yükseltmeye yardımcı olduğunu vurgulamıştı.

Michael Carrick, takımın sonuçlarındaki iyileşmenin ardından kalıcı olarak göreve gelmeden önce Manchester United'ı geçici olarak çalıştırmıştı; Milan karşısında alınan galibiyet ise, hazırlık maçı niteliğinde olmasına rağmen, United'ın yeni teknik direktörüne Amorim'in takımı karşısında moral verdi.

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