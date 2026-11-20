Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, ezeli rakibi Al Ahli ile oynanan klasikte kaçırdığı penaltı nedeniyle Roshn Suudi Ligi tarihine geçti, ancak istenmeyen şekilde.

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Al Nassr, bugün (Cuma) Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta, Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda ezeli rakibi Al Ahli'ye konuk oldu.

Karşılaşmanın 16. dakikasında, Al Nassr'ın genç sol beki Awad Aman'ın ceza sahası içinde Al Ahli'nin sağ beki Saeed Baattiah tarafından düşürülmesi üzerine Al Nassr penaltı kazandı.

Maçın 18. dakikasında penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Cristiano Ronaldo, Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy'yi ters köşeye yatırmayı başardı, ancak top sağ direğe çarptı.

Bu penaltıyı kaçırmasının ardından büyük bir üzüntü ve öfke içinde görünen Portekizli yıldız, kendini suçlamaya başladı. Zira Ronaldo, Al Nassr'ı ilk 20 dakikada 2-0 öne geçme fırsatından mahrum bırakmıştı.

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Ronaldo'nun üzüntüsünde şüphesiz haklılık payı vardı, çünkü kaçırdığı bu penaltı onu Roshn Suudi Ligi tarihine istenmeyen şekilde soktu.

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İstatistik platformu Opta'nın verilerine göre Ronaldo, Roshn Suudi Ligi'nde bu sezon kullandığı iki penaltıyı da kaçırdı. Portekizli yıldız, daha önce 20 Ekim'de Neom'un 1-0 yenildiği maçta da kaleci Marcin Bulka karşısında bir penaltıdan yararlanamamıştı.

Bu sayı, Ronaldo'nun geçen sezon Roshn Suudi Ligi'nde kaçırdığı penaltıların toplamına denk geliyor. Ronaldo, geçen sezon kullandığı 8 penaltının 6'sını gole çevirmişti.

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Bunun yanı sıra Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Ocak 2023'te Al Nassr'a katılmasından bu yana Roshn Suudi Ligi'nde ilk kez üst üste iki penaltıyı gole çeviremedi.

Ronaldo, bu nadir görülen kaçışla kendisini bazı çarpıcı rekorlardan mahrum bıraktı. Portekizli yıldız, penaltıyı gole çevirseydi Roshn Suudi Ligi'nde ezeli rakip Al Ahli'ye karşı oynanan klasiklerde Al Nassr'ın tek başına tüm zamanların en golcü oyuncusu olacaktı.

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Portekizli yıldız, maçın 14. dakikasında attığı ilk golle zaten bu tahta çıkmıştı . Bu gol, Al Ahli'nin Fransız orta saha oyuncusu Valentin Atangana'nın ölümcül hatasının ardından geldi.

Al Nassr'ın bir diğer Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa, orta sahada Atangana'ya baskı yaparak topu kaptı. Top, Ronaldo'ya ulaştı ve Ronaldo da doğrudan vuruşla topu Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy'nin ağlarına gönderdi.

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Bu golle Roshn Suudi Ligi'nde Al Ahli'ye karşı oynanan klasiklerdeki 5. golüne ulaşan Ronaldo, Al Nassr'ın eski yıldızları Mohammad Al-Sahlawi ve Brezilyalı Anderson Talisca'yı yakaladı. Bu da Ronaldo'nun penaltıyı gole çevirmesi halinde ikiliyi geride bırakacağı anlamına geliyordu.

Portekizli yıldız ayrıca klasiklerin tüm zamanların gol krallığı tahtına yalnızca 5 gol uzaklıkta olacaktı. Bu tahtta, Pro Lig'de Al Nassr'a karşı 11 gol atan Al Ahli'nin eski Suriyeli golcüsü Omar Al Somah oturuyor.

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Öte yandan Ronaldo, Roshn Suudi Ligi'nde bu sezonki gol sayısını 10'a çıkaracak ve 13 gol atan Al Ahli'nin İngiliz golcüsü Ivan Toney'nin 3 gol gerisinde, gol krallığı zirvesine doğru ilerleyişini sürdürecekti.

Ronaldo ayrıca kariyerindeki 1000. gole doğru ilerleyişini de sürdürecekti. Bu gol, kariyerindeki 987. golü olacak ve Portekizli yıldız, eşi benzeri görülmemiş bu tarihi barajın yalnızca 13 gol uzağında olacaktı. Ancak bu gerçekleşmedi.