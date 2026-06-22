Video: Bir öpücük ve gürültülü tezahüratlar… Shakira, Arjantin-Avusturya maçını coşturdu

Arjantin-Avusturya maçı sırasında Kolombiyalı yıldız Shakira (49) dev ekranda göründüğünde, Dallas Stadyumu’ndaki taraftarlar coşkuyla tezahürat yaptı. Dünyaca ünlü şarkıcı, efsane Lionel Messi’nin Dünya Kupası’nda bir dizi rekoru kırmasını izlemek için lüks tribünlerde yerini almıştı.

2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı "Day Day"i seslendiren Shakira, Teksas'taki Dallas Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında kameraya el salladı ve onu gürültülü tezahüratlarla karşılayan taraftarlara bir öpücük gönderdi. Ardından ikinci yarı molasında tekrar ekrana çıktı.

Maç sırasında çocuklarından biriyle birlikte olan Kolombiyalı şarkıcı, tarihi bir ana tanık olma şansını yakaladı. “The Sun” gazetesinin aktardığına göre, Messi’nin Dünya Kupası’ndaki 17. golünü izledi; bu gol, onu turnuvanın tek başına en çok gol atan oyuncusu yaptı. Ardından Messi, uzatma dakikalarında 18. golünü atarak maçı 2-0’lık galibiyetle sonuçlandırdı.

Shakira, 2006 Almanya Dünya Kupası’nın kapanış töreninde şarkı söylemesiyle başlayan ve yıllardır Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir ikon olarak kabul ediliyor. ardından 2010'da Dünya Kupası tarihinin en ünlü şarkısı haline gelen "Waka Waka" ile silinmez bir iz bıraktı; bunu 2014 Brezilya'da "La La La" ve son olarak da 2026'daki mevcut turnuvada "Dai Dai" izledi.

Efsane Lionel Messi ise bu gece gol sayısını 18’e çıkararak Miroslav Klose’yi (16) geride bırakıp Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını tek başına ele geçirdi.