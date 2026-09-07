Video: Bir maç oynatmak için genç bir adamı kaçırdılar; Mısır güvenlik güçleri 4 kişiyi gözaltına aldı

Mısır İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimleri, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandıran ve bir grup kişinin bir genci döverek zorla bir arabaya bindirdikten sonra onunla birlikte kaçtığı görüntülerin yer aldığı videonun ayrıntılarını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre videoda, bir grup kişinin bir özel araca ve iki motosiklete bindiği, bu sırada bir kişiyi döverek zorla arabaya bindirdikleri ve ardından onu da yanlarına alarak İsmailiye vilayetindeki olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Yapılan incelemede, olaya ilişkin herhangi bir ihbarın gelmediği ortaya çıktı; ancak güvenlik birimleri video görüntülerinde yer alan aracı ve iki motosikleti tespit etmeyi ve olaya karışan kişilerin kimliklerini belirlemeyi başardı.

İçişleri Bakanlığı, sanıkların sayısının 4 kişi olduğunu, bunlardan birinin sabıka kaydının bulunduğunu ve tümünün İsmailiye Üçüncü Polis Merkezi sınırları içinde ikamet ettiğini açıkladı.

Dört kişi çağrılarak video görüntüsünde ortaya çıkanlarla yüzleştirildiğinde, olayı işlediklerini kabul ettiler ve bunun 2 Eylül günü meydana geldiğini, arkadaşlarından biriyle şaka amacıyla yapıldığını belirttiler.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre sanıklar, genci zorla yanlarına almalarının amacının onu futbol oynamak için kendileriyle birlikte gitmeye zorlamak olduğunu ifade ettiler. Olay, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve görüntüsü daha sonra sosyal medya siteleri üzerinden yayıldı.

Güvenlik birimleri ayrıca videoda görülen genci de çağırdı; gencin işsiz olduğu, sabıka kaydının bulunduğu ve İsmailiye Üçüncü Polis Merkezi sınırları içinde ikamet ettiği ortaya çıktı.

Genç, dört kişinin ifadelerini doğrulayarak olayın şaka çerçevesinde gerçekleştiğini teyit etti; ayrıca video görüntüsünde ortaya çıkan olaylar sırasında herhangi bir zarara uğramadığını da belirtti.

Aralarında El Cezire'nin de bulunduğu bazı medya kuruluşları, gencin zorla arabaya bindirildiği anları belgeleyen video görüntüsünü paylaştı.

İşlemlerin sonunda güvenlik birimleri, araca ve iki motosiklete el konulduğunu ve olayla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.