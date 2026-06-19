Dramatik anların yaşandığı bir Dünya Kupası gecesinde, ABD milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Avustralya ile oynadığı ve 2-0 galip geldiği maçtan büyük fayda sağladı.

Bu galibiyetle ABD milli takımı, ilk turda Paraguay'ı 4-1'lik skorla ezici bir şekilde mağlup ettikten sonra, 6 puanla grubun zirvesine yerleşerek eleme turlarına resmi olarak yükseldi.

Avustralya ise turnuvaya Türkiye'yi 2-0 yenerek başlamış, ancak daha sonra ABD'ye yenilerek sadece 3 puanla grubun ikinci sırasına yerleşmişti.

ABD milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, bir kendi kalesine atılan golün yardımıyla Avustralya karşısında 1-0 öne geçti.

Gol 11. dakikada geldi; bir ABD'li oyuncu sağ kanattan ortaladı, Avustralyalı savunma oyuncusu Cameron Burgess topu kontrol edemedi ve kendi kalesine yanlışlıkla yönlendirerek ev sahibi takıma 1-0'lık üstünlük sağladı.

Fransız "Stats Foot" ağına göre, ABD milli takımı Dünya Kupası tarihindeki katılımlarında rakiplerinin kendi kalesine attığı gol sayısını 5'e yükseltti ve Dünya Kupası tarihinde rakiplerinin savunma hatalarından en çok yararlanan takımlar listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Stadyumda ve tribünlerde gerginliği artıran dramatik anlarda, ABD milli takımı Avustralya karşısında ikinci golünü atmayı başardı. Olay, Alex Freeman’ın attığı golün yardımcı hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle hemen iptal edilmesiyle başladı; bu durum, ABD’li oyuncuların ve teknik ekibin itirazlarına yol açtı. Ancak Alman saha hakemi Felix Zwayer, oyunu ayrıntılı bir şekilde incelemek için Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurmaktan çekinmedi.

Nefes kesen birkaç dakikalık bekleyişin ardından, görüntüler topun bir Avustralyalı defans oyuncusuna çarptıktan sonra ABD'li oyuncu Alex Freeman'a ulaştığını açıkça gösterdi; bu da oyun kurallarına göre ofsayt durumunu ortadan kaldırdı... Hakem, büyük bir heyecanla bekleyen Amerikan taraftarları ve oyuncuların coşkulu tezahüratları eşliğinde golü resmi olarak saydı.

Bu golle ABD milli takımı maçtaki konumunu güçlendirdi ve kendi evinde, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda, tüm dünyanın gözü önünde grup aşamasından çıkma umutlarını canlı tuttu.

İkinci yarıda orta sahada kontrolün el değiştirmesine rağmen maçın sonucunu etkileyecek etkili ataklar görülmedi ve skor ABD milli takımının üstünlüğüyle devam ederek takımın tur atlamasına bir adım daha yaklaştırdı.

Maçın son dakikalarında hakem birçok sarı kart gösterdi; ABD’den Folarin Folarin Balaujen, Avustralya’dan ise Harry Sutar ve Jacob Italiano sarı kart gördü.