Saudi Arabia and Indonesia - AFC Asian qualifiers 4th Round Group B
Video: Bir kareden daha fazlası... Bir taraftarın çığlığı, Renard'ı yeniden ateşin ortasına sürüklüyor

Fransız teknik direktör, taraftarların aralıksız eleştirilerine maruz kalıyor

Suudi Milli Takımı'nın teknik direktörü Fransız Hervé Renard, Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında oynanan Al-Nassr-Al-Najma maçı sırasında tribünlerdeki bir taraftardan beklenmedik bir darbe alarak şaşırtıcı bir an yaşadı.

Fransız teknik direktör, Suudi milli takımının Mısır ve Sırbistan'a yenilmesinin ardından son günlerde eleştirilerin odağında yer almıştı. Suudi Futbol Federasyonu, dolaşan haberleri yalanlamadan önce, Renard'ın "Yeşiller"in teknik direktörlüğünden kovulacağına dair haberler çıkmıştı.

Renard, Al-Nassr ile Al-Najma arasındaki maçı izlemek için "Al-Awal Park" stadyumunun tribünlerindeydi, ancak kendisine yaklaşan bir taraftar ile karşılaştı ve Fransız teknik direktörün utangaçlığı içinde birkaç dakika boyunca ona sitem etti.

Detayları okuyun... Puan düşürme veya küme düşme... Mali denetim, Al-Nasr'ı sürpriz bir kararla şok etti

Görünüşe göre Fransız teknik direktör taraftara hiçbir şey açıklayamadı ve utangaç gülümsemelerle yetindi, ardından taraftar koltuğuna geri döndü.

Eleştirilerin şiddeti azaldıktan sonra, tekrar tırmanmaya başladı. Taraftarın bu tavrı, sosyal medya platformu "X"te Renard ve Futbol Federasyonu'na yönelik yorumların patlamasına neden oldu.


Reklam