Video: Bir hafta yetti, Cristiano sözünü tuttu ve Portekiz kampından ayrıldı

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılma sözünü yerine getirmesi için yalnızca bir hafta yetti; büyük tartışmalara yol açan bu karar tam anlamıyla bomba etkisi yarattı.

Cristiano Ronaldo, iki takımın yarın karşılaşacağı maç öncesinde Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka'da kurduğu kamptan ayrıldı.

Don, bu adımı teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından attı. Jesus, bugün düzenlediği basın toplantısında Cristiano ile arasında herhangi bir anlaşmazlık olduğunu reddetti; ancak oyuncunun yarın ilk 11'de başlamayacağını ve teknik kararlarını bir oyuncu ya da bir federasyon başkanı yüzünden değiştirmeyeceğini vurguladı.

Geçen haftaya, tam olarak 23 Eylül Çarşamba gününe döndüğümüzde, Ronaldo'nun varlığının bir fayda sağlamaması ya da bir krize yol açması durumunda Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılma sözü verdiğini görüyoruz.

Ronaldo, bir hafta önce Galler maçı öncesindeki basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün ayrılabilirim, hiçbir sorun yok; federasyon başkanı için de durum aynı."

Sözlerine şöyle devam etmişti: "Milli takımda bana güvenmek istemediklerinde bunu ilk söyleyen ben olacağım. Aramızda geçen bir konuşmada, burada varlığımın artık hiçbir faydasının kalmadığını, sahada artık bir şey katmadığımı, gol atmadığımı ya da olumsuz bir hava yarattığımı veya burada olmamı istemediklerini hissettiğimde bunu ilk söyleyen ben olacağım; çantamı alır giderim."

Bir hafta sonra Ronaldo, önümüzdeki saatler içinde milli takımdaki kariyerini sonlandırma kararını açıklayacağına dair haberler eşliğinde Portekiz kampından ayrıldı.







