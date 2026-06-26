Video: Bir ABD'li yetkilinin ifadesine göre... Ürdün, Dünya Kupası'na unutulmaz bir iz bırakarak veda etti

"Al-Nashami" takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni erken sona ermiş olsa da, Ürdünlü taraftarlar sessizce ayrılmayı reddetti.

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Ürdünlü taraftarlar, tüm dikkatleri üzerine çeken ve belediye başkanını bizzat dışarı çıkıp onları selamlamaya zorlayan destansı bir taraftar gösterisi sergiledi. Bu sahne, gerçek izlenimin sadece sonuçlarla değil, halkların kalplerinde bıraktığı etkiyle de ölçüldüğünü teyit ediyor.

Dallas’taki “Ürdün Evi”, Dünya Kupası günleri boyunca canlı ve hareketli bir halk elçiliğine dönüştü ve elenmeyi, bu Amerikan kentinin en üst kademelerine ulaşan kültürel ve medeniyetçi bir mesaja dönüştürmeyi başardı.

ABD’nin Dallas kentine bağlı Arlington şehrinde, “Ürdün Evi” etkinlikleri kapsamında dikkat çekici bir olay yaşandı; Belediye Başkanı Jim Ross, Turizm ve Eski Eserler Bakanı Emad Hicazin’in de hazır bulunduğu bir canlı yayında Ürdünlü taraftarlarla bir araya geldi.

“Facebook”ta yaygın olarak paylaşılan bir video kaydında yer alan bu buluşma, 2026 Dünya Kupası kapsamında düzenlenen etkinliklere halkın ne kadar büyük ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

Arlington Belediye Başkanı, Ürdünlü taraftarların yarattığı coşkulu atmosferden büyük hayranlık duyduğunu belirterek, etkinlikteki “olumlu katılım ve olağanüstü organizasyon”u övdü.

Jim Ross sadece övgüde kalmadı, konuşması sırasında Ürdün’ün turistik ve kültürel güzelliklerini yakından tanımak amacıyla yakın gelecekte Ürdün’ü ziyaret etmeyi umduğunu da açıkladı.

Belediye başkanının açıklamaları, iki taraf arasındaki kültürel alışverişe duyulan ilginin arttığına dair açık bir işaret olarak değerlendirildi ve Ürdün taraftarlarının yeşil sahanın dışında da farklı bir zafer elde ettiğini teyit etti.

“Al-Nashami” takımı turnuvadan elendikten sonra da Ürdünlü taraftarların tezahüratlarının yankısı Arlington sokaklarında yankılanmaya devam etti ve Dallas’tan Amman’a bir medeniyet mesajı ulaştı.