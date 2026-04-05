Abobakr El Mokadem

Video: "Beyaz Remontada"... Zamalek, El Masry'yi ezip geçti ve ligin zirvesinde farkı açtı

Maçın adamı: Naser Mansi

Zamalek, Mısır Süper Ligi şampiyonluk turunun ilk haftasında bugün İskenderiye'deki Burj El Arab Stadyumu'nda oynanan maçta rakibi El Masry'yi 4-1'lik skorla mağlup etti.

Al-Masry, 13. dakikada Osama Al-Zamrawi'nin golüyle öne geçti, ancak Zamalek 30. dakikada Uday Al-Dabbagh'ın golüyle skoru eşitledi.

Nasser Mansi, 44. ve 75. dakikalarda Zamalek adına iki gol attı, ardından Hossam Abdel Majeed 87. dakikada skoru 4-1'e getirdi.

Zamalek, Mısır Ligi'nde 46 puana yükselerek liderliğini sürdürdü ve henüz ilk tur maçını oynamayan ikinci sıradaki Pyramids'ten 3 puan fark attı. Al-Masry ise 32 puanla beşinci sırada kaldı.

Zamalek'in forveti Nasser Mansi, olağanüstü bir performans sergileyerek iki gol attı ve maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Küme düşme grubunda ise Al-Ahly, Haras El-Hodood'u 4-2 mağlup etti.

Al-Ahly'nin dört golünü Osama Faisal (33'), Ahmed Yasser Rayan (58', 74') ve Sayed Neymar (88') kaydederken, Haras El-Hodoud'un gollerini Momen Awad (7') ve Mohamed Hamdy (48') attı.

Al-Ahly, puanını 30'a yükselterek üçüncü sıraya yerleşirken, Haras El-Hodoud 18 puanla 11. sırada kaldı.

Tala'a El-Gaish ile İsmaili 0-0 berabere kaldı. Böylece İsmaili, sıralamanın en altında 13 puana ulaşırken, Tala'a El-Gaish ise yedinci sırada 23 puana ulaştı.

