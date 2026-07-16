Video... Beşiktaş taraftarları, çılgın tezahüratlarla Trossard'ın tanıtım törenini durdurdu: "Salah'ı istiyoruz!"

Yeni transferin tüm dikkatleri üzerine çektiği bir sahnede, Belçikalı Leandro Trossard’ın Beşiktaş’a transferinin tanıtım töreni, taraftarların Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ın takıma katılması yönündeki taleplerine dönüştü.

İngiliz kulübü Arsenal'den gelen Trossard'ın karşılama törenine binlerce Beşiktaş taraftarı akın etti; ancak taraftarların "Ya Allah, Bismillah... Muhammed Salah" sloganlarını haykırmaya başlaması üzerine tanıtım programı birkaç saniye durdu. Taraftarlar, kulüp yönetimine mevcut yaz transfer döneminde bu oyuncuyu kadroya katması için açıkça çağrıda bulundu.

Sürekli devam eden tezahüratlar, törenin resmi kürsüsünde bir karışıklığa neden oldu; ancak kulüp yönetimi, takıma takviye yapılmasının ardından taraftarların beklentilerinin büyüklüğünü yansıtan coşkulu bir atmosferde tanıtım törenine devam etti.

Bu tezahüratlar, Muhammed Salah’ın menajeri Rami Abbas’ın Türkiye’de bulunduğu bir dönemde geldi. Sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağına dair haberler dolaşırken, başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birden fazla Türk kulübünün Mısır milli takım kaptanını kadrosuna katmak istediğine dair haberler de gündemde.

Mohamed Salah, Türk stadyumlarında büyük bir popülerliğe sahip. Adı, İtalyan ve Suudi liglerindeki kulüplerin ilgisinin yanı sıra, birçok kez Türkiye Futbol Ligi’ne transfer olacağı yönündeki spekülasyonlarla anıldı.

Taraftarların tezahüratları, Troussard’ın tanıtımı sırasında podyumda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’yı şaşırttı. Adalı, önce şaşkınlık belirtileri göstermiş, ardından gülümsemeyle duruma tepki vermişti. Bu an, sosyal medya platformlarında geniş çapta yayıldı.