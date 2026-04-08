Video: Benzema, Al-Hilal'ın Roshen Ligi'nde şampiyon olmasının "reçetesini" belirledi

Al-Hilal'ın Fransız forveti Karim Benzema, Al-Nassr ile liderlik mücadelesinde yaşanan kıyasıya rekabetin ortasında, takımının Suudi Arabistan Pro League şampiyonluğuna ulaşması için izlenecek yolu belirledi.

Benzema, Çarşamba akşamı Roshen Ligi'nin 29. haftasında oynanan maçta Al-Khaloud'u 6-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek Al-Hilal'ı galibiyete taşıdı.

Deneyimli Fransız golcü, Al-Hilal formasıyla ikinci, Suudi sahalarında ise yedinci hat-trick'ini kaydetti. Benzema, daha önce Al-Ittihad formasıyla 5 hat-trick yapmıştı.

Ayrıca okuyun... Al-Ahli ateşli bir açıklamayla: Hakemin kayıtlarını ve konuşmalarını

dinlemek istiyoruz Ayrıca okuyun... Yassele: Maç Al-Ahli'den çalındı... Hakem bizden ligi unutmamızı istedi! Ayrıca

okuyun... Tony: Karar aşamalarında kriterler değişti... Hakem bizden Asya'ya odaklanmamızı istedi!

Benzema, maçın ardından Suudi "Thamania" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Roshon Ligi şampiyonluğunu kazanmak için çalışmak, galibiyetlere devam etmek ve sadece kendine odaklanmak gerekiyor."

Ve ekledi: "Önümüzde 6 maç var ve doğrudan rakibimiz (Al-Nassr) tökezlerken liderliğe dönmek için galibiyet almamız gerekiyor, ancak asıl hedef kendimize odaklanmak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Gol atmak harika bir şey, ancak takım çalışması daha önemli. Bugün her koşulda büyük bir karakter gösterdik."

Al-Hilal'in Al-Nassr'ın puan gerisinde olmasına rağmen şampiyonluk şansına ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi: "Futbolda her şey mümkündür. Dediğim gibi galibiyete odaklanmalıyız, sonra ne olacağını göreceğiz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu maçın sayfasını kapatacağız ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde Katar'ın Al Sadd takımıyla oynayacağımız bir sonraki maça odaklanmaya başlayacağız."







