Video: Benzema, Al-Hilal formasıyla yeni bir hat-trick yaparak tarihe geçti

Fransız yıldız Karim Benzema, Suudi Roshen Ligi'nin 29. haftasında Çarşamba akşamı Al-Khaloud karşısında muhteşem bir hat-trick yaparak Al-Hilal tarihine altın harflerle adını yazdırdı.

Deneyimli Fransız golcü, muhteşem bir performans sergileyerek ilk yarıda 9., 31. ve 5+45. dakikalarda Al-Khaloud'un kalesini üç kez havalandırdı.

Bu, Benzema'nın Al Hilal formasıyla oynadığı 7 maçta kaydettiği ikinci hat-trick oldu. Böylece gol sayısını 8'e çıkaran ve 2 asist yapan Benzema, muhteşem bir gol ortalaması yakaladı.

"Benz" ayrıca kariyerinde toplamda 20 hat-trick'e ulaştı; bunlardan 7'si Suudi sahalarında (2'si Al-Hilal, 5'i Al-Ittihad), 11'i Real Madrid formasıyla ve 2'si Olympique Lyon formasıyla gerçekleşti.

Al-Khulud, Benzema'nın 2023 yazında gelmesinden bu yana en çok gol yediği ikinci Suudi kulübü oldu. Benzema, Al-Ittihad'a karşı 3, Al-Hilal'e karşı da 3 olmak üzere toplam 6 gol attı.




























