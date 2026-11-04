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Video: Bellingham topuk pasıyla sanat eseri çizdi, Joti ve Foden'in izinden gidiyor

J. Bellingham
P. Foden
AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
İngiltere
Yunanistan
İspanya

İngiliz sihirbaz nadir bir gol kaydetti

Jude Bellingham, Real Madrid'in Yunan ekibi AEK Atina ile karşılaşmasında dikkat çekici bir rakama imza atarak Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki siciline yeni bir başarı eklemesinin ardından, Real Madrid'in önde gelen yıldızları arasındaki konumunu pekiştirmeye devam etti.

Bellingham, bu akşam çarşamba günü lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında oynanan iki takım arasındaki maçın 28. dakikasında, takım arkadaşı Marc Cucurella'nın yaptığı ortayı değerlendirerek topuğuyla muhteşem bir gol kaydetti.

"Opta" ağının istatistiğine göre, İngiliz orta saha oyuncusu, takımla bu turnuvada çıktığı 37 maçta Real Madrid forması altında Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki onuncu golünü kaydetti.

Bellingham, 97 maçta 16 gol kaydeden Jose Maria Gutierrez "Guti"nin ardından, turnuvada Real Madrid ile en az 10 gole ulaşan ikinci orta saha oyuncusu oldu.

Gelecek maçlar
VAL

VAL

La Liga

07 Kas 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Yunanistan 1

08 Kas 2026

LEV

LEV

Real Madrid yıldızının başarısı bununla da sınırlı kalmadı; Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin son yedi sezonunun her birinde gol kaydeden ülkesinden ikinci oyuncu olarak İngiliz oyuncuların yer aldığı istisnai bir listeye girdi.

"Mister Chip" istatistiğine göre Bellingham, 2020-2021'den bu yana her sezon gol atarak; ikisi Borussia Dortmund, beşi Real Madrid ile olmak üzere, bu listede Phil Foden'a katıldı.

Foden ise 2018-2019'dan bu yanaki 2026-2027 sezonuna kadar dokuz sezona uzanan kesintisiz bir gol serisine sahip olup, turnuva tarihinde İngiliz oyuncular arasında bu türden en uzun seriye sahip isim oldu.

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