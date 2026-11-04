Jude Bellingham, Real Madrid'in Yunan ekibi AEK Atina ile karşılaşmasında dikkat çekici bir rakama imza atarak Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki siciline yeni bir başarı eklemesinin ardından, Real Madrid'in önde gelen yıldızları arasındaki konumunu pekiştirmeye devam etti.

Bellingham, bu akşam çarşamba günü lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında oynanan iki takım arasındaki maçın 28. dakikasında, takım arkadaşı Marc Cucurella'nın yaptığı ortayı değerlendirerek topuğuyla muhteşem bir gol kaydetti.

"Opta" ağının istatistiğine göre, İngiliz orta saha oyuncusu, takımla bu turnuvada çıktığı 37 maçta Real Madrid forması altında Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki onuncu golünü kaydetti.

Bellingham, 97 maçta 16 gol kaydeden Jose Maria Gutierrez "Guti"nin ardından, turnuvada Real Madrid ile en az 10 gole ulaşan ikinci orta saha oyuncusu oldu.

Real Madrid yıldızının başarısı bununla da sınırlı kalmadı; Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin son yedi sezonunun her birinde gol kaydeden ülkesinden ikinci oyuncu olarak İngiliz oyuncuların yer aldığı istisnai bir listeye girdi.

"Mister Chip" istatistiğine göre Bellingham, 2020-2021'den bu yana her sezon gol atarak; ikisi Borussia Dortmund, beşi Real Madrid ile olmak üzere, bu listede Phil Foden'a katıldı.

Foden ise 2018-2019'dan bu yanaki 2026-2027 sezonuna kadar dokuz sezona uzanan kesintisiz bir gol serisine sahip olup, turnuva tarihinde İngiliz oyuncular arasında bu türden en uzun seriye sahip isim oldu.