Video: Belçika'nın futbolcuları Trump'la dalga geçiyor!

Belçika milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda ABD’yi 4-1’lik skorla ezip geçmekle yetinmedi, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan provokatif bir mesaj gönderdi. Romelu Lukaku’nun attığı dördüncü golü kutlarken, bazı oyuncular Trump’ın “ünlü dansını” taklit etti; bu sahne, Trump’ın Folarin Balogun davasına müdahalesine yönelik açık bir alay olarak değerlendirildi.

Bazı medya haberlerine göre, Belçika takımının bu kutlaması, Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya Balogun’un cezasının kaldırılması için kişisel olarak müdahale etmesine bir yanıt niteliğindeydi. Bu olay, rekabetin adaleti ve spora siyasi müdahaleler konusunda dünya çapında geniş bir tartışma yaratmıştı.

Kutlama videosu sosyal medya platformlarında yıldırım hızıyla yayıldı; takipçiler bunu, Balogun’un katılımının meşruiyeti konusunda günlerce süren hararetli tartışmalardan birkaç gün sonra Amerikan tarafına atılmış “sembolik bir tokat” olarak değerlendirdi. Balogun, sahaya çıkması için uygulanan tüm baskılara rağmen maçta kayda değer bir etki yaratamamıştı.

Belçika Futbol Federasyonu, Balugon’un oynama hakkına karşı “FIFA kurallarına aykırı” olarak nitelendirdiği kararı kınayarak birkaç resmi itirazda bulunmuştu. Beyaz Saray’dan gelen baskılarla ilgili sızan bilgiler ise futbolun siyasallaştırılması ve uluslararası kararlarda kayırmacılık konusunda küresel tartışmaları alevlendirdi.

Belçikalı oyuncular, akşamı açıkça kışkırtıcı bir jestle sonlandırmayı tercih ettiler. Bu jestle, sportif üstünlüğün siyasi baskılarla tahrif edilemeyeceğini ve sahada kararın, Beyaz Saray’ın ya da FIFA’nın müdahalesinden bağımsız olarak verildiği mesajını verdiler.