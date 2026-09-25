Belçika Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk hafta müsabakaları kapsamında karşılaştığı İtalya Milli Takımı'nı 2-0 mağlup ederek hak edilmiş bir galibiyet elde etti. Belçika, turnuvadaki yolculuğunda ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

Gecenin yıldızı ise Paris Saint-Germain'in forveti, yükselen değer Mika Godts oldu. Godts, Belçika forması altında ilk milli golünü kaydederek ülkesini İtalya engelini aşmaya taşıdı.

İlk gol, maçın başlamasından sadece 20 dakika sonra muhteşem bir bireysel hareketin ardından geldi. Godts, topu sol kanatta aldıktan sonra derinlemesine ilerledi, iki İtalyan savunmacıyı ustalıkla geçti ve topu soğukkanlılıkla ağlara göndererek Belçika'yı öne geçirdi.





69. dakikada ise oyuna sonradan giren Dodi Lukebakio, takım arkadaşı Charles De Ketelaere'in kusursuz bir asistini değerlendirerek ikinci golü kaydetti ve Belçika'nın galibiyetini garantiledi. Bu golle İtalya'nın geri dönüş umutlarına da son verdi.

Bu galibiyetle birlikte grup liderliği için rekabet erkenden kızıştı. Belçika, 3'er puanla Fransa'yla zirveyi paylaşırken; İtalya ve Türkiye ise puansız olarak sıralamanın sonunda yer aldı.















