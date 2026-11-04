VİDEO: Beast Mode On Podcast’te Rio Ferdinand ile özel söyleşi: Manchester United’ın düşüşü, Manchester City’nin küme düşmesini istemesi, Michael Carrick hakkındaki son derece açık sözlü görüşleri ve daha fazlası
Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Beast Mode On Podcast’te Adebayo Akinfenwa’ya konuk oluyor. Ferdinand, Manchester United’ın gerilemesini ve yeniden zirveye çıkması için nelerin değişmesi gerektiğini açık yüreklilikle konuşuyor. İngiltere’nin eski stoperi, Michael Carrick’in geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşıyor, Sir Alex Ferguson döneminde belirlenen standartları değerlendiriyor ve daha pek çok konuya değiniyor.
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The Beast Mode On Podcast'e YouTube ve Spotify üzerinden ulaşabilirsiniz.
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