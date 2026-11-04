Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Beast Mode On Podcast’te Adebayo Akinfenwa’ya konuk oluyor. Ferdinand, Manchester United’ın gerilemesini ve yeniden zirveye çıkması için nelerin değişmesi gerektiğini açık yüreklilikle konuşuyor. İngiltere’nin eski stoperi, Michael Carrick’in geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşıyor, Sir Alex Ferguson döneminde belirlenen standartları değerlendiriyor ve daha pek çok konuya değiniyor.

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