Al Ahli'nin Türk savunma oyuncusu Merih Demiral, Roshn Suudi Pro Lig'de oynanan klasikonun ardından ezeli rakip Al Nassr'ın taraftarlarıyla yaşadığı bitmek bilmeyen mücadeleden galip çıktı.

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Al Ahli, bugün cuma günü oynanan karşılaşmada Al Nassr'ı 3-1 mağlup etti . Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda oynanan mücadele, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçtı.

Maçın bitiminde Demiral, Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda Al Ahli ve Al Nassr taraftarlarının önünde yaptığı coşkulu kutlamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Demiral önce Al Ahli taraftarlarına doğru koşarak göğsündeki kulüp armasını işaret etti.

Ardından Türk savunmacı, Al Ahli'ye ait özel bir bayrak alarak orta sahaya gitti ve bayrağı oraya dikti. Bu hareket, bazı Al Nassr oyuncularını kızdırdı ve oyuncular Demiral ile tartışmaya girdi.

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Demiral bununla da yetinmedi. Kameralar, Türk futbolcunun Al-Inma Stadı'ndaki bazı taraftarlara eliyle 2 rakamını gösterdiği anları yakaladı. Bu hareket, bazı kesimlerce takımın AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmasına yapılan bir gönderme olarak yorumlandı.

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Bu davranışlar, Demiral ile Al Nassr taraftarları arasında geçen nisan ayında oynanan klasikodan bu yana süren ve birçok oyuncuyla tartışmalar yaşamasına neden olan savaşın devamı niteliğindeydi.

Türk savunmacı bu klasikonun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu ve takımını galibiyete taşımada önemli bir rol oynadı. Hatta maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Demiral'in bu ödülü aldığı nadir anlardan biri oldu.

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Demiral, maçın 31. dakikasında başkent ekibinin Brezilyalı kalecisi Bento'nun hatalı çıkışının ardından boş kalenin önünde kendisine gelen topu kafayla ağlara göndererek golü buldu.

Ancak Arjantinli hakem Facundo Tello, golü verdikten sonra VAR'a gitti ve Bento'ya Al Ahli'nin orta saha oyuncusu Ziyad Al-Johani tarafından faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

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Bu karar, Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Pušić'i büyük bir öfkeye sürükledi. Pušić, golün geçerli olduğunu savunarak maçın hakemiyle tartıştı.

Eski Suudi hakem Fahad Al-Mirdasi ise maç hakeminin kararına katılmadı ve herhangi bir temas olmadığı için golün geçerli olduğunu vurguladı.

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Al-Mirdasi, MBC 1 kanalında yayınlanan "Nadina" programının resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "31. dakikada Al Ahli'nin golünün iptal edilmesi yanlış bir karardı."

Al-Mirdasi sözlerini şöyle sürdürdü: "Al Ahli oyuncusu Ziyad Al-Johani, Al Nassr kalecisi Bento Matheus'a karşı herhangi bir ihlal yapmadı. VAR hakeminin hakemi monitöre çağırması hatalı bir müdahaleydi. Golün verilmesi gerekiyordu."

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İkinci yarıda heyecan, yine Türk savunmacı Merih Demiral sayesinde devam etti. Demiral, maçın 67. dakikasında takımı Al Ahli lehine penaltı kazandırdı.

Ceza sahası içinde bir orta ile buluşan Demiral'i Al Nassr'ın forveti Abdullah Al-Hamdan yakalamaya çalıştı. Ancak Türk savunmacı yere düşerek penaltı talep etti.

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Arjantinli hakem başlangıçta Al Ahli oyuncularının itirazlarını dikkate almadı. Ancak daha sonra VAR'a giderek pozisyonu yakından izledi ve Al Ahli lehine penaltı noktasını gösterdi.

Al Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney hiç vakit kaybetmedi. Penaltının başına geçen Toney, topu Brezilyalı kaleci Bento'nun sağına sert bir şekilde gönderdi. Bento'nun uzanamadığı vuruşla Cidde ekibi, maçın 71. dakikasında ikinci golünü buldu.

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Son darbe maçın 75. dakikasında geldi. Al Ahli'nin Ermeni orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan'ın korner atışından yaptığı ortada Brezilyalı savunmacı Roger Ibañez kafayla topu ağlara gönderdi ve Cidde ekibinin üçüncü golünü kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 24'e yükselten Al Ahli, Suudi Arabistan Ligi'nde dördüncü sırada yer alıyor. Al Ahli, puanı 28'de kalan ve üçüncü sırada bulunan Al Nassr'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.