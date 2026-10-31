Bayern Münih, Almanya klasikosunda konuk ettiği ezeli rakibi Borussia Dortmund ile liderlik mücadelesini sonuçlandıramadı. Bundesliga'nın sekizinci haftası kapsamında bugün cumartesi Allianz Arena'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu beraberlikle Bavyera devi puanını 18'e yükselterek ikinci sıradaki Dortmund'un yalnızca averajla önünde lider konumunu sürdürdü.

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Ağları ilk sarsan Dortmund oldu. 34. dakikada Jobe Bellingham golü kaydetti, ancak hakem Bavyeralı kaleci Jonas Urbig'e yapılan bir faul gerekçesiyle golü iptal etti.

38. dakikada ise Konrad Laimer, bir çıkış sonrası kaleci Gregor Kobel ile karşı karşıya kalarak Bayern Münih'i öne geçiren golü attı.

56. dakikada Harry Kane, Bayern Münih adına skoru ikiye çıkarmanın eşiğinden döndü; kullandığı penaltı atışı üst direğe çarparak heba oldu. Ardından Serhou Guirassy, 60. dakikada ceza sahası içinden yaptığı vuruşla beraberliği (1-1) sağladı.

Fransız defans oyuncusu Dayot Upamecano, 66. dakikada Harry Kane'in kafayla yaptığı asist sonrası ev sahibinin ikinci golünü kaydetmeyi başardı. Ancak oyuna sonradan giren Fábio Silva, 89. dakikada Dortmund için son dakika golüyle beraberliği (2-2) yakaladı.

Karşılaşmada Bavyera ekibi hücum hattında 3 sakatlık yaşadı; İsmail el-Sibari, Serge Gnabry ve Michael Olise sırasıyla 29, 31 ve 84. dakikalarda mecburen oyundan çıktılar.

Sakatlıklar hassas bir dönemde geldi; Bayern zaten sakatlık nedeniyle başta Luis Díaz ve Jamal Musiala olmak üzere birkaç oyuncudan yoksun durumda. Buna teknik direktör Vincent Kompany'nin rahatsızlığı da eklenirken, Bavyera devi önümüzdeki salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında ev sahibi Atlético Madrid ile kritik bir karşılaşmaya hazırlanıyor.