Bayern Münih kaptanı Joshua Kimmich, cumartesi günü Hamburg ile golsüz berabere kaldıkları Bundesliga maçında öfkesine hâkim olamadı ve sıra dışı fiziksel tepkisi nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Alman orta saha oyuncusu, Norveçli kanat oyuncusu Alexander Rossing-Lelesiit'e sert biçimde karşılık verdi ancak hakem olayın ardından yalnızca bir oyuncuyu cezalandırdı.

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Kimmich, Hamburg beraberliğinde kırmızı kart gördü

Bayern Münih, cumartesi günü Hamburg karşısında Bundesliga'da 0-0'lık beraberlikle yetinmek zorunda kaldı . Maça Kimmich'in disiplinsizliği damga vurdu. 31 yaşındaki oyuncu, lig karşılaşmasında öfkesine hâkim olamayınca doğrudan kırmızı kart gördü.

Bayern Münih kaptanı Kimmich'in oyundan atılması, maçın belirleyici anı oldu. Alman orta saha oyuncusu, rakibinin müdahalesine sert tepki göstererek takımını hayal kırıklığı yaratan karşılaşmayı kaptanı sahada olmadan tamamlamak zorunda bıraktı.

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Saç çekme tepkisi doğrudan kırmızı kart getirdi

Olay, Hamburg'un kanat oyuncusu Rossing-Lelesiit'in Kimmich'e bilerek omuz atmasıyla başladı. Bayern Münih kaptanı, bu tahrik karşısında uzaklaşmak yerine öfkesine yenik düşerek karşılık verdi.

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Kimmich, Norveçli hücum oyuncusunu saçından tutup yere fırlattı. Bu sert karşılık, maçın hakemine pek seçenek bırakmadı ve hakem hemen doğrudan kırmızı kartını gösterdi.

Bayern Münih, kırmızı kartın sonuçlarıyla yüzleşecek

Golsüz beraberliğin ardından hem Kimmich hem de Bayern Münih, doğrudan kırmızı kartın kısa vadeli sonuçlarıyla baş etmek zorunda. Kulübün Bundesliga mücadelesi sürerken kaptanının oyundan atılması bir darbe oldu.