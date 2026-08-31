Arjantinli efsane Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nda futbolu bıraktığını açıklayarak futbol tarihinin en büyük milli takım kariyerlerinden birine perde indirdi ve ardında rakamlardan, kupalardan ve ölümsüz anlardan oluşan olağanüstü bir miras bıraktı.

İlk ve son milli gollerinin arasında 20 yılı aşkın süren bir yolculuk uzandı; bu yolculuk Hırvatistan filelerine attığı bir golle başladı ve 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Mısır Milli Takımı'nın kalesine attığı 125 numaralı golle sona erdi.

Messi'nin "Tango" formasıyla ilk golü, 1 Mart 2006'da Hırvatistan'a karşı oynanan hazırlık maçında geldi; oyuna sonradan girip ilk milli golüyle imzasını attı ve ülkesinin milli takımıyla olağanüstü bir gol serüveninin başlangıcını ilan etti.



İlerleyen yıllarda Messi, Arjantin'in tarihi gol kralına ve milli takımı yeniden kupa sevinçlerine taşıyan altın neslin liderine dönüştü. Takımını önce 2021 Copa America şampiyonluğuna, ardından 2022 Dünya Kupası'na taşıdı, sonra 2024 Copa America kupasını ekledi ve 2026 Dünya Kupası finaline ulaştı.

Milli gollerinin hikâyesindeki son bölüm ise 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Mısır Milli Takımı'na karşı geldi; Arjantin formasıyla son golünü kaydederek 125 milli gole ulaştı ve bugün resmî olarak milli futbolu bıraktığını açıkladı.



Messi, Arjantin formasıyla kariyerini 207 milli maçın ardından noktaladı; bu maçlarda 125 gol kaydederek ülkesinin milli takımının tarihi gol kralı ve futbol tarihinin en etkili oyuncularından biri hâline geldi.

Messi, daha önce 2016 Copa America finalindeki mağlubiyetin ardından milli takımı bıraktığını açıklamış olsa da sonrasında geri dönüp kariyerinin en büyük bölümlerini yazmış, bu kez ise "Tango dansçıları" ile olan yolculuğuna kesin olarak perde indirmeye karar vererek futbol hafızasında uzun yıllar yer edecek bir miras bırakmıştır.

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