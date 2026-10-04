Christopher Aarer, bu akşam Pazar günü Portekiz ile Norveç'i karşı karşıya getiren ve UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un dördüncü haftası kapsamında oynanan maçta Norveç'i öne geçiren muhteşem bir gol kaydetti. Ancak Joao Cancelo, bundan daha az etkileyici olmayan bir golle beraberliği hızla yakalamayı başardı.

Aarer'in golü oyunun akışına ters bir biçimde 36. dakikada geldi. Sahanın ortasından kullanılan uzun bir serbest vuruşu değerlendiren Aarer, Norveç savunmasının kalbine, uzak direğe gelen topu ilk dokunuşuyla hazırladıktan sonra attığı vole yarı vuruşuyla topu kaleci Diogo Costa'nın kalesinin üst köşesine gönderdi. Maçın atmosferini alevlendiren muhteşem bir andı.

Norveç'in öne geçmenin verdiği sevinci uzun sürmedi. Portekiz, yalnızca iki dakika sonra karşılık verdi. Nuno Mendes'in kullandığı uzun bir taç atışını değerlendiren Joao Cancelo, ceza sahasının kenarına gelen topu doğrudan sertçe ve isabetli bir şekilde Norveçli kaleci Selvik'in kalesinin üst köşesine gönderdi; kaleci topa müdahale etmekten aciz kaldı.

Cancelo'nun golü 38. dakikada gelerek maçı başlangıç noktasına geri döndürdü. Portekiz, maçın başından itibaren oyunun akışına hâkim olmuştu ancak kale önünde etkinlikten yoksundu. Beklenmedik bir gol yemesinin ardından buna hızlıca beraberlik goluyle karşılık verdi.