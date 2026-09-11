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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Video: Başka bir dünyadan gol! Yamal, Barcelona antrenmanında tekrarı olmayan bir an sergiledi

Barcelona
L. Yamal
La Liga
İspanya

Bu genç çılgın

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, takımın antrenmanında topuğuyla muhteşem bir gol kaydettiği olağanüstü bir anla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. Bu an, takım arkadaşlarını hayrete düşürdü ve antrenmanı izleyenlerin alkışını topladı.

Yamal topu ceza sahası içinde aldı, ardından kalecinin önüne geçti ve hücumu alışılmadık bir yöntemle bitirmeye karar vererek topu büyük bir ustalıkla topuğuyla vurdu. Bu dokunuş, oyuncunun sahip olduğu özgüven ve becerinin boyutunu yansıttı.

Yamal, alışkın olduğumuz teknik dokunuşlarından birini bir kez daha sergileyerek orada bulunanların beğenisini kazandı ve yeteneğinin yalnızca resmi maçlarla sınırlı olmadığını, antrenmanlarda da ortaya çıktığını gösterdi.

Barcelona'nın genç yıldızı, becerileri ve geniş hayal gücü sayesinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor; öyle ki antrenman seanslarında bile olağanüstü anlar yaratabilecek hale geldi.

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