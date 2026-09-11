Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, takımın antrenmanında topuğuyla muhteşem bir gol kaydettiği olağanüstü bir anla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. Bu an, takım arkadaşlarını hayrete düşürdü ve antrenmanı izleyenlerin alkışını topladı.

Yamal topu ceza sahası içinde aldı, ardından kalecinin önüne geçti ve hücumu alışılmadık bir yöntemle bitirmeye karar vererek topu büyük bir ustalıkla topuğuyla vurdu. Bu dokunuş, oyuncunun sahip olduğu özgüven ve becerinin boyutunu yansıttı.

Yamal, alışkın olduğumuz teknik dokunuşlarından birini bir kez daha sergileyerek orada bulunanların beğenisini kazandı ve yeteneğinin yalnızca resmi maçlarla sınırlı olmadığını, antrenmanlarda da ortaya çıktığını gösterdi.

Barcelona'nın genç yıldızı, becerileri ve geniş hayal gücü sayesinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor; öyle ki antrenman seanslarında bile olağanüstü anlar yaratabilecek hale geldi.