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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Video: Bardağı taşıran son damla! Manchester United'ın ünlü taraftarı Chelsea yenilgisinin ardından saçını mı kesti?

Chelsea - M. United
Chelsea
M. United
Premier Lig
M. Carrick
İngiltere

Süregelen hayal kırıklığı: 757 gün

"The United Strand" lakabıyla tanınan Manchester United taraftarı Frank Illett, ünlü meydan okumasının saçını kestirmeden 103 maça ulaşmasının ardından, kafasını tamamen kazıttığı bir videoyla takipçilerini şaşırttı.

Manchester United üst üste 5 galibiyet elde edene kadar saçını kestirmemesiyle tanınan Illett, "Instagram" hesabından paylaştığı videoya "Yeter artık, bardağı taşıran son damla oldu" sözleriyle başladı, ardından kazınmış bir kafayla göründü ve önümüzdeki döneme uygun saç modeli tercihlerini sergilemeye koyuldu.

Ancak sahnenin, bir yapay zeka platformunun tanıtım kampanyasının bir parçası olduğu ortaya çıktı. Illett videoyu, meydan okumasının bitmediğini vurgulayarak şu sözlerle sonlandırdı: "Meydan okuma hâlâ devam ediyor, buna bağlıyım ve Manchester United üst üste beş maç kazanmadan saçımı kestirmeyeceğim."

Illett ayrıca Chelsea'ye yenilginin ardından Facebook üzerinden paylaştığı başka bir videoda meydan okumanın devam ettiğini doğruladı ve şöyle dedi: "Yeni bir yenilgi, sürpriz yok."

Gelecek maçlar
MUN

MUN

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

ROM

ROM

SUN

SUN

Premier Lig

08 Kas 2026

CHE

CHE

Illett meydan okumasına 5 Ekim 2024'te başladı ve Manchester United resmî maçlarda üst üste 5 galibiyet elde edene kadar berbere gitmeyeceğine söz verdi; bunun yalnızca birkaç ay süreceğini düşünüyordu.

Bu süre zarfında takımın başına, kimi geçici kimi kalıcı olmak üzere beş teknik direktör geçti ancak hedefe ulaşılamadı. Bu isimler Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim, Darren Fletcher ve Michael Carrick'ti. Meydan okuması, dün cumartesi, 31 Ekim 2026'daki Chelsea karşılaşmasına kadar 103 maça ve 757 güne ulaştı.

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