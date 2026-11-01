"The United Strand" lakabıyla tanınan Manchester United taraftarı Frank Illett, ünlü meydan okumasının saçını kestirmeden 103 maça ulaşmasının ardından, kafasını tamamen kazıttığı bir videoyla takipçilerini şaşırttı.

Manchester United üst üste 5 galibiyet elde edene kadar saçını kestirmemesiyle tanınan Illett, "Instagram" hesabından paylaştığı videoya "Yeter artık, bardağı taşıran son damla oldu" sözleriyle başladı, ardından kazınmış bir kafayla göründü ve önümüzdeki döneme uygun saç modeli tercihlerini sergilemeye koyuldu.

Ancak sahnenin, bir yapay zeka platformunun tanıtım kampanyasının bir parçası olduğu ortaya çıktı. Illett videoyu, meydan okumasının bitmediğini vurgulayarak şu sözlerle sonlandırdı: "Meydan okuma hâlâ devam ediyor, buna bağlıyım ve Manchester United üst üste beş maç kazanmadan saçımı kestirmeyeceğim."

Illett ayrıca Chelsea'ye yenilginin ardından Facebook üzerinden paylaştığı başka bir videoda meydan okumanın devam ettiğini doğruladı ve şöyle dedi: "Yeni bir yenilgi, sürpriz yok."

Illett meydan okumasına 5 Ekim 2024'te başladı ve Manchester United resmî maçlarda üst üste 5 galibiyet elde edene kadar berbere gitmeyeceğine söz verdi; bunun yalnızca birkaç ay süreceğini düşünüyordu.

Bu süre zarfında takımın başına, kimi geçici kimi kalıcı olmak üzere beş teknik direktör geçti ancak hedefe ulaşılamadı. Bu isimler Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim, Darren Fletcher ve Michael Carrick'ti. Meydan okuması, dün cumartesi, 31 Ekim 2026'daki Chelsea karşılaşmasına kadar 103 maça ve 757 güne ulaştı.

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