Barcelona taraftarları, bu gece Camp Nou'da İspanya Ligi kapsamında Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico'nun atmosferini tutuşturdu.

Barcelona, İspanya Ligi'nde 27 puanla zirvede yer alırken, Real Madrid 21 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İspanya Ligi'nde yol hâlâ uzun, ancak La Liga'nın lideri Barcelona'nın aradaki farkı artırmak için önünde fırsat var. Bu durum, El Clasico mücadelesini, çöküşün eşiğinde sendeleyen ve yeniden güçlü bir şekilde yarışa dönmek için karşılaşmanın puanlarına ihtiyaç duyan Real Madrid'e karşı adeta bir final hâline getiriyor.

"Sport" gazetesi, Barcelona taraftarlarının maçın oynanacağı stadyumun çevresinde, tribünlere girmeden önce takımlarını tezahüratlarla desteklediği bir video yayınladı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Taraftarlar, Real Madrid'e yönelik üzerinde "Senin cehennemin Blaugrana'dır" yazan kışkırtıcı bir pankart açtı.



