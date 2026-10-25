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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Video: Barcelona taraftarlarından El Clasico öncesi Real Madrid'i kızdıran dikkat çekici pankart

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
İspanya

La Liga'da alev alev bir zirve

Barcelona taraftarları, bu gece Camp Nou'da İspanya Ligi kapsamında Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico'nun atmosferini tutuşturdu.

Barcelona, İspanya Ligi'nde 27 puanla zirvede yer alırken, Real Madrid 21 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İspanya Ligi'nde yol hâlâ uzun, ancak La Liga'nın lideri Barcelona'nın aradaki farkı artırmak için önünde fırsat var. Bu durum, El Clasico mücadelesini, çöküşün eşiğinde sendeleyen ve yeniden güçlü bir şekilde yarışa dönmek için karşılaşmanın puanlarına ihtiyaç duyan Real Madrid'e karşı adeta bir final hâline getiriyor.

"Sport" gazetesi, Barcelona taraftarlarının maçın oynanacağı stadyumun çevresinde, tribünlere girmeden önce takımlarını tezahüratlarla desteklediği bir video yayınladı.

Taraftarlar, Real Madrid'e yönelik üzerinde "Senin cehennemin Blaugrana'dır" yazan kışkırtıcı bir pankart açtı.


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