La Liga karşılaşması kapsamında bu akşam Perşembe günü oynanan Barcelona-Athletic Bilbao maçında (2-0), Spotify Camp Nou'nun tribünleri binlerce Katalan bağımsızlık bayrağı "Estelada" ile doldu.

Bu durum, geçen Pazar günü Elche'de bir Katalan taraftara elindeki bağımsızlık bayrağı alındıktan sonra polisin saldırdığı olaya bir yanıt olarak ortaya çıktı.

Çok sayıda Barcelona taraftarı, kulüp başkanı Joan Laporta'nın çağrısına katıldı. Laporta, maçın "Estelada'yı yüceltmek için bir eyleme" dönüştürülmesini istemiş ve bayrağı "birçok Katalanı ve Barça taraftarını temsil eden bir bayrak" olarak nitelendirmişti.

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Girişim, Katalonya'nın bağımsızlığını destekleyen bazı kuruluşlardan destek gördü. Bayrakların kaldırılması, Camp Nou'daki hoparlörlerden Barcelona marşı çalınırken doruğa ulaştı.

Katalan Ulusal Meclisi 10 bin bayrak dağıttı

Katalan Genel Medya Kurumu'na göre, Katalan Genel Medya Kurumu maç başlamadan önce, Katalan Ulusal Meclisi "ANC" Camp Nou stadyumunun dışında yaklaşık 10 bin bağımsızlık bayrağı dağıttı.

Katalan Ulusal Meclisi başkanı Josep Vila da, "Katalan karşıtı nefret, yabancı düşmanlığı ve tamamen gerekçesiz şiddet durumları karşısında" ülkedeki tüm stadyumlarda bağımsızlık bayraklarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Vila şunları söyledi: "En iyi yanıt, sadece Camp Nou'da değil, stadyumları tam bir onurla bağımsızlık bayraklarıyla doldurmaktır."

Barcelona, dün Çarşamba günü, İspanya Millî Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan sekiz oyuncusu için düzenlenecek onur törenini iptal etme ve bunun yerine Katalan bağımsızlık bayrağını yüceltecek bir etkinlik düzenleme kararı almıştı.

Karar, geçen hafta sonu takımın Elche'deki maçı sırasında elinde bağımsızlık bayrağı taşıyan bir Barcelona taraftarına polisin saldırması olayının ardından geldi. Bu olay, İspanya'da geniş çaplı bir siyasi tartışma yaratmıştı.

İspanya hükümeti olayla ilgili bir soruşturma başlattığını açıkladı ve "orantısız güç kullanımı" yaşandığını kabul etti. Bugün Perşembe günü, Barcelona kulübünün polis tarafından dövülen taraftara hukuki destek sağlayacağı da teyit edildi.

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