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Video: Barcelona'nın yıldızı Dünya Kupası sonrası verdiği sözü tuttu

Dünya Kupası
Pedri
Barcelona
İspanya
İspanya

İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Pedri, 2026 Dünya Kupası sırasında verdiği sözü tuttu.

Tribuna sitesinin haberine göre, Barcelona'nın yıldızı Pedri, İspanya'nın şampiyonluğunun ardından platin sarısı saçlarıyla ortaya çıktı.

İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu, La Roja'nın Dünya Kupası'nı kazanması halinde saç rengini değiştireceğine söz vermişti.

Pedri, dikkat çeken görünümünü Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Boyalı saçlarının bir fotoğrafını yayımlayan yıldız oyuncu, fotoğrafa "Sözler tutulmak içindir. Dünya şampiyonu = Sarışın Pedri" şeklinde esprili bir not düştü.

Yeni saç modeli halihazırda büyük ilgi gördü, ancak Dünya Kupası'nı dikkat çekici bir şekilde kutlayan tek İspanya yıldızı Pedri değil.

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Barcelona
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Gavi de görünümünü değiştirdi ve saçlarını göz alıcı neon pembe renge boyadı. Marc Cucurella ise daha da ileri giderek İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente'nin yüzünü içeren bir dövme yaptırdı.

Turnuvanın ardından hak ettiği bir dinlenme sürecini geçiren Pedri, şimdi Barcelona'daki görevine dönmeye hazırlanıyor.

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