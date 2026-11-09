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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Video: "Barcelona'nın kalbindeki Ronaldo aşığı" - Fermin Lopez, Atletico Madrid karşısında Cristiano'nun gol sevincini tekrarladı

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
İspanya

Dün Barcelona'nın iki golünü de kaydetti

 Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez, Atletico Madrid'in ağlarını sarstıktan sonra Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'nun tarzında gol sevinci yaşayarak büyük tartışma başlattı.

Lopez, dün Pazar günü La Liga kapsamında oynanan karşılaşmada Barcelona'yı Atletico Madrid karşısında 2-1 galibiyete taşıdı ve Barca'nın iki golünü de kaydetti.

"As" gazetesine göre, Fermin Lopez dün Cristiano Ronaldo tarzında gol sevinci yaptı ve bu, özellikle "Don"un ezeli rakip Real Madrid'in efsanesi olması nedeniyle büyük tartışmaya yol açtı.

Gazete şu ifadeleri kullandı: "Fermin, Don'un aşığı."

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Ve devam etti: "Fermin ilk golünü Cristiano Ronaldo'nun ünlü tarzıyla (ben buradayım) kutladı."

Şu sözlerle tamamladı: "Bu, Fermin Lopez'in Portekizli yıldızın gol sevinçlerini taklit ettiği ilk sefer değil."

Sosyal medyadaki birçok takipçi, 7 numarayı da giyen Fermin'in yükseğe zıplayıp "SIII" tezahüratını yaparak Ronaldo'nun sevincini tamamlamaya hazırlandığını, ancak taraftarların öfkesinden korkarak vazgeçtiğini düşündü.

Hatırlatmak gerekirse, 2022 yılının Nisan ayında, o dönemde Barcelona'nın genç takımının oyuncusu olan Fermin Lopez, Katalan kulübü durumu kurtarmadan önce yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun ünlü tarzıyla gol sevinci yaşamıştı.

Lopez, röveşata ile muhteşem bir gol kaydetmiş, ardından koşup zıplayarak, kollarını açıp avazı çıktığı kadar "SIII" diye bağırarak Ronaldo tarzında sevinç yapmıştı.

Barcelona, genç oyuncunun muhteşem golünü resmi sosyal medya hesaplarında paylaşmış, ancak kulüp sevinç anını çıkararak videoyu düzenlemişti; maçın kulübün kanalında canlı yayınlandığı ve sevinç görüntüsünün sosyal medyada geniş çapta yayıldığı belirtiliyor.

Son günlerde ise birçok oyuncu, Portekizli efsanenin milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamasının ardından Cristiano Ronaldo tarzında gol sevinci yapmaya özen gösterdi.

 

 

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