Video: "Bana saygısızlık etme"… Messi, İsviçre maçının hakemine öfkeyle tepki gösterdi

Arjantin ve İsviçre, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde heyecan verici bir maç sergiledi ve bu maçta “Tango Dansçıları” 3-1’lik skorla yarı finale yükseldi. Ancak taktiksel mücadelenin ötesinde, sosyal medya platformlarında anında yayılan bir an tüm dikkatleri üzerine çekti.

İlk yarıda Lionel Messi, kendisine karşı sergilediği tutuma itiraz ederek Portekizli hakem João Pedro Pinheiro ile yüzleşti.

İsviçre'nin serbest vuruşundan birkaç saniye önce, Messi Arjantin'in savunma duvarının bir parçasıyken, Pinhão ondan gerekli mesafeye çekilmesini istedi. Ancak hakemin ses tonu ve jestleri, Tango efsanesini öfkelendirmiş görünüyordu.

Arjantin milli takımının kaptanı olarak Messi tavrından ödün vermedi ve hakemden karşılıklı saygı gösterilmesini talep ederek, onun ses tonunu kabul etmediğini açıkça belirtti.

Gerginlik bununla da bitmedi. Serbest vuruşun ardından, televizyon kameraları oyuncular arasında başka tartışmalar da yakaladı. Messi hakeme yeniden yaklaştı ve Marca gazetesine göre dudak okuma yoluyla verdiği mesaj açıktı: “Lütfen bana saygısızlık etme ve benim sana tüm saygımla konuştuğum gibi, sen de benimle nezaketle konuş.”

Marca şöyle devam etti: “Sert sözlerine rağmen Arjantin kaptanı sakinliğini korudu, ellerini arkasında tuttu ve konuşma boyunca soğukkanlılığını kaybetti. Karşılaşma herhangi bir disiplin cezasına yol açmadı, ancak Dünya Kupası yarı finaline yükselme şansının söz konusu olduğu bu yüksek gerilimli maçta en çok konuşulan anlardan biri haline geldi.”

İsviçreli Blick gazetesi ise olayla ilgili haberinin başlığında şöyle yazdı: “Sert sözlü atışma: Messi, hakemi haddini bildirdi.”

Arjantin milli takımı önümüzdeki Çarşamba akşamı yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak, diğer yarı final maçında ise Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek.

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