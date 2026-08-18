Video: "Bana 'kes sesini!' dedi": Arjantin'de iki teknik direktör arasında yumruklu kavga

Vélez Sarsfield ile Defensa y Justicia arasında oynanan maçta, José Amalfitani Stadı'nda soyunma odası tünelinde teknik direktörler Guillermo Barros Schelotto ile Julio Vaccari arasında bir arbede yaşandı. Arjantin Clausura Ligi'nin beşinci haftasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Vélez Sarsfield teknik direktörü Guillermo Barros Schelotto ile Defensa y Justicia'nın teknik direktörü Julio Vaccari, maç sırasında ve maçın bitiminden sonra, Vaccari'nin rakip takımın teknik direktörünün davranışlarına itiraz etmesinin ardından tartışmaya girdi.

Maç sırasında Vaccari, Schelotto'nun davranışından dördüncü hakeme şikayette bulunarak şöyle dedi: "Sen terbiyesizsin... bana çeneni kapat dedi."

Vélez Sarsfield'in teknik ekibine dönerek de şunları ekledi: "Benimle akıllılık taslama. Benimle saygı sınırlarını aşma."

Guillermo Barros Schelotto ve Julio Vaccari kavgayı önemsizleştiriyor: "Hiçbir şey olmadı"

Guillermo Barros Schelotto maçtan sonra şöyle açıkladı: "Bunlar sadece tartışmalar; el ele kavgalara ise insan yaşı ilerlediği için girmemeli. Maç sırasında insan sonuca odaklanıyor ve gergin oluyor, birden bazıları bazı sözlerle hata yapıyor. Bunun burada bittiğini ve olayın kapandığını anlamamız gerekiyor. Gerçek şu ki, herkesin kazanmak istediği rekabetçi ve çekişmeli bir maçta olağan olarak yaşananların ötesinde hiçbir şey olmadı."

Vaccari ise şunları söyledi: "Kesinlikle hiçbir şey olmadı. Bu, maçlarda genellikle yaşanan bir durum. Çıkıyorsun ve karşılaşıyorsun, bir izdiham olduğunda da hiçbir şey açıklanamıyormuş gibi görünüyor. Önemli bir şey değil ve anlatılacak bir şey yok. Bu bir futbol maçı ve bitti."

