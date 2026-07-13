Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Disiplin Komitesi Başkanı Muhammed El-Kamali, ABD milli takımının forveti Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti; bu karar, Balogun’un 16’da Belçika karşısında forma giymesine olanak sağlamıştı.

İngiliz basınının araştırmaları, FIFA’nın ABD’li forvet Folarin Balogun’un cezasını kaldırma konusundaki tartışmalı kararıyla ilgili şok edici ayrıntıları ortaya çıkardı ve bu kararın, Disiplin Komitesi’nin diğer üyelerinin katılımı olmaksızın tek bir yetkili tarafından alındığını doğruladı.

İngiliz "The Times" gazetesi, 18 üyeden oluşan komitenin Bosna-Hersek maçındaki kırmızı kartını tartışmak üzere toplanmasına rağmen, Monaco oyuncusunun cezasının kaldırılmasına tek başına karar veren kişinin Muhammed El-Kamali olduğu bilgisini yayınladı.

El-Kamali, BBC muhabiri Dan Rowan tarafından Miami’deki Hard Rock Stadyumu önünde çekilen bir videoda göründü; burada soruları görmezden gelerek yorum yapmadan yoluna devam etti.

Rowan, onu durdurmaya çalışırken şöyle dedi: “Sayın El-Kamali… Balojun’un cezasının kaldırılmasıyla ilgili bir soru sorabilir miyiz? FIFA Başkanı sizden cezayı askıya almanızı mı istedi? Bu ceza kaldırılmasıyla ilgili bize bir şey söyleyebilir misiniz? Ya da Jarell Kwansa’nın iki maçlık cezasının nedeni hakkında? Medyanın bu konuyu ele alış şekliyle ilgili bir yorumunuz var mı?”

Ancak El-Kamali herhangi bir açıklama yapmadı ve tam bir sessizliğe büründü. Buna rağmen, Balogun’un kırmızı kart cezasının kaldırılması kararı eleme turlarının en önemli olayı olmaya devam ediyor. ABD’nin Seattle’da Belçika’ya 4-1 yenilmesinin ardından, FIFA’nın oyuncunun Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kartı iptal etme kararı, dünyanın dört bir yanındaki taraftarları şaşırttı.

Daha sonra çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, FIFA’ya bir maçlık cezasının kaldırılması için baskı uyguladı ve bu sayede Balojon, Belçika maçında forma giyebildi.

Buna karşılık, İngiliz Futbol Federasyonu’nun Jarell Quansah’a verilen iki maçlık cezasına itiraz etmeyi değerlendirdiği söyleniyor; ancak turnuva kuralları bunu engelliyor. Bu durum, Balogun’un kırmızı kartının iptal edilme kararıyla açık bir çelişki oluşturuyor.